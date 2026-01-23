Muş\'ta Aranan Hükümlü Yakalandı

Muş'un Bulanık ilçesinde 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Bulanık ilçesinde operasyon düzenlendi. Erentepe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, hakkında "Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Hakkında Hırsızlık" suçlarından 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. isimli şahsın Bulanık ilçesinde bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine 22 Ocak 2026 tarihinde düzenlenen operasyonla şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen M.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hükümlü, 8 yıl 4 ay hapis cezasının infazı amacıyla Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MUŞ