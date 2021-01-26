Muş'ta besicilerin kış mevsiminde en büyük destekçileri atlı kızaklar - Son Dakika

- Muş'ta besicilerin kış mevsiminde en büyük destekçileri atlı kızaklar

Atlı kızaklarla hayvanları için kilometrelerce ot taşıyorlar

MUŞ - Muş'un yüksek kesimlerinde hayvancılık yaparak geçimlerini sağlayan besiciler, çetin kış mevsiminde kar kalınlığının bir metreyi bulduğu bölgelerde hayvanlarını atlı kızaklarla taşıdıkları otlarla besliyor.

1 milyon 300 bin civarında küçükbaş hayvan varlığı bulunan Muş'ta besicilerin en büyük yardımcıları atlı kızaklar oluyor. Çetin kış mevsiminde hayvanlara kar üzerinde yem veren besiciler, belirli aralıklarla dışarı bıraktıkları hayvanları için atlı kızaklarla yem hazırlığı yapıyor. Varto ilçesine bağlı Doğanca köyünde hayvanları için köyün 2 kilometre dışında bulunan alana atlı kızaklarla ot taşıyan besiciler, dondurucu soğukta buz tutan su kaynaklarını da kürek yardımıyla kırarak hayvanların su ihtiyaçlarını karşılıyor.

"Otları atlar yardımıyla kızaklarla taşıyoruz"

Köyde hayvancılıkla uğraşan besicilerden Çağdaş Tural, 4-5 ay kar üstünde hayvanlara baktıklarını belirterek, "Gece ve gündüz çok soğuk oluyor. Burada hayvanları besliyoruz. Öğle saatinde 2 kilometre uzaklıktaki yığınlardan otları alıp atlar yardımıyla kızaklarla getiriyoruz. Burada otları karın üzerine seriyoruz. Sonra hayvanlar gelip otları yiyorlar. Burada baya bir zorluk çekiyoruz" dedi.

"Kışın en büyük yardımcımız atlarımız"

Kış mevsiminde en büyük yardımcılarının atları olduğunu vurgulayan Tural, "Atları kızaklara alıştırıyoruz. Onlar olmasa yığınlardan otu mecbur sırtlayarak buraya getireceğiz. Bu da çok zahmetli bir iş. O yüzden atlar en büyük yardımcılarımız. Başka yerlerde çoğu zaman görüyoruz, atları kullanıyorlar sonra kışın bakma durumları olmadığı için serbest bırakıyorlar. Onlar da yabani hayvanlara ve kurtlara yem oluyor. Bu yüzden atlarımızın değerini bilelim. Atlar iyi hayvanlar, en büyük yardımcılarımız atlardır. 250 küçükbaş hayvanımız var. Köyde yaklaşık 3 bin küçükbaş hayvan besleniyor" diye konuştu.

"Buz tutan su kaynaklarını hayvanların su içmesi için kürekle kırıyoruz"

Besicilerden Mehmet Can Aktaş ise kışın köyde hayvan beslemenin çok zorluğu olduğunu anlatarak, "Köyümüzde 3 bin hayvan var. Kışın hayvanları beslemek zor. Ot, saman ve arpayla uğraşıyoruz. Atlı kızaklarla otları getiriyoruz. Hayvanları 2 kilometre uzaklıktaki karın üzerinde beslediğimiz alana getiriyoruz. Kışın atlar olmasa çok sıkıntı çekiyoruz. Otları atlarla çekiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gece eksi 30 derece soğuk oluyor"

Özellikle geceleri hava sıcaklığının eksi 30 derecelere düştüğünü belirten Aktaş, "Buz tutan su kaynaklarını hayvanların su içmesi için kürekle kırıyoruz. Hayvancılık köyümüzde çok zor. Özellikle kışın çok zor. Bir metre kar var, biz bu karı eziyoruz, otu üzerine bırakıyoruz. Hayvanların rahat beslenmesi için kışın zahmet çekiyoruz" şeklinde konuştu.