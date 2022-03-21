Muş'ta down sendromlu çocuklar vatandaşlara kahve ikram etti - Son Dakika
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Muş'ta down sendromlu çocuklar vatandaşlara kahve ikram etti

21.03.2022 13:01
Muş'ta down sendromlu çocuklar vatandaşlara kahve ikram etti

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlara kahve ikram edildi.

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlara kahve ikram edildi.

Ali Kuşku Özel Eğitim Uygulama Okulunca farkındalık oluşturmak için valilik önünde stant kuruldu. Okulun down sendromlu öğrencileri burada hazırladıkları kahveleri vatandaşlara ikram etti.

Vali İlker Gündüzöz de standı ziyaret ederek öğrencilerin yaptıkları kahveden içti.

Vali Gündüzöz, "Bunlar pırlanta gibi çocuklar. Biz onların başarılarıyla böyle güler yüzleriyle mutlu olduk. Allah da onları mutlu etsin. İçtiğim en güzel kahveyi ikram ettiler. Kendilerine teşekkür ederim." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç da öğrencilerin bu etkinlikle toplum içinde hizmet edebileceklerini, topluma katkı sunacaklarını göstermeye çalıştıklarını aktararak, "Bu çocuklarımızın yaptıkları çok güzel işler var. İstenildiğinde çok rahat bir şekilde kahvelerde de çalışabilir. Başka farklı ortamlarda hizmet edebilirler. Kendi yaşamlarını bu şekilde idame ettirebilirler." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların ilgi gösterdiği etkinlikte çocuklar, müzik eşliğinde eğlendi.

Etkinliğe Okul Müdürü Serdar Koç ve öğretmenler de katıldı.

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İlker Gündüzöz, Down Sendromu, 21 Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş'ta down sendromlu çocuklar vatandaşlara kahve ikram etti - Son Dakika


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