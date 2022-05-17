Muş'ta engelli öğrencilerin yaptığı ürünler sergilendi - Son Dakika
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Muş'ta engelli öğrencilerin yaptığı ürünler sergilendi

17.05.2022 16:23
Muş'ta engelli öğrencilerin yaptığı ürünler sergilendi

Muş'ta Ali Kuşçu Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin kurslarda el emeği göz nuruyla yaptığı eserler Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen sergide beğeniye sunuldu.

Muş'ta Ali Kuşçu Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin kurslarda el emeği göz nuruyla yaptığı eserler Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen sergide beğeniye sunuldu.

Valilik önündeki serginin açılışını yapan Vali İlker Gündüzöz, emeği geçenleri tebrik etti.

İnce ayrıntılı çalışabilen çocukların kendilerinden daha şanslı olduğunu belirten Gündüzöz, "Bazı engeller aslında Allah tarafından verilmiş lütuflar. Bir meleke ortadan kalkıyor ama diğer meleke daha kuvvetli oluyor. Yaptıkları sabır isteyen çok ince işlerdir. Hepsini tebrik ediyorum." dedi.

Okul müdürü Serdar Koç ise 2021-2022 eğitim öğretim yılında çocukların el sanatları ve mobilya atölyesinde yaptıkları ürünleri sergilediklerini söyledi.

Sergide satılan ürünlerin ücretini de yapan kişilere verdiklerini dile getiren Koç, "Bu tür etkinlikler, çocuklarımızın el beceri koordinasyonu ve sosyal gelişimleri açısından önemli. Çocuklarımız da öğretmenlerimiz de çok mutlu. Halkımız sergiye ilgi gösteriyor. Öğrencilerimiz el sanatları ve mobilya dekorasyon alanında kendilerini geliştirebilirler. Kazandıkları beceriler gelecek yıllarda onlara avantaj sağlayacaktır. Burada 150 çeşit ürünümüzü sergiledik. Önümüzdeki yıllarda ürün çeşidini artırmak niyetindeyiz." diye konuştu.

Özel eğitim alan çocukların yaşamla iç içe olması gerektiğini anlatan Koç, "İyi bir eğitim sonrasında çocuklar çok iyi gelişim gösterebiliyor. Bunu yakından izliyoruz ve daha çok halkın içine sokmaya çalışıyoruz. Halkımız da bu konuda gayet duyarlı. Engelli olmak bir şey üretememek anlamına gelmiyor. Çocuklarımız yaptıkları ürünlerle bunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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