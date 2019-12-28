Muş'ta engellilere yönelik bilgisayar kursu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muş'ta engellilere yönelik bilgisayar kursu - Son Dakika

Muş'ta engellilere yönelik bilgisayar kursu

6 saat önce

Muş'ta engelliler, Açılan bilgisayar kursu sayesinde meslek öğreniyor.

Muş'ta engellilere yönelik bilgisayar kursu, System.String[]

Muş'ta engelliler, Açılan bilgisayar kursu sayesinde meslek öğreniyor.

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğünce, engellilerin istihdamını artırmak ve meslek edinmelerini sağlamak amacıyla 'Mesleki Eğitim Projesi' kapsamında Gençlik ve Spor Müdürlüğü Gençlik Merkezinde törenle bilgisayar kursu açıldı.

Vali Yardımcısı Mehmet Kocabay, burada yaptığı konuşmada, valilik olarak belediye ile engelli vatandaşlara yönelik her türlü imkanlarını seferber ettiklerini belirtti.

Kocabay, "Engelli vatandaşlarımız için daha güzel ve sosyal ortamlar hazırlamaya çalışıyoruz. En büyük amacımız istihdam sağlamak. İnşallah hayırlara vesile olur." dedi.

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek de projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Dernek Başkanı Bedri Korkmaz ise Engelliler Derneğinin işbirliğiyle yürütülen kursa 10 vatandaşın katıldığını aktardı.

Kursiyerlerin bu kursta hem meslek öğrendiklerini hem de günlük 40 lira alarak aile geçimlerine katkı sağladıklarını ifade eden Korkmaz, kursun 2 ay süreceğini ve başarıyla tamamlayan kursiyerlerden 2 kişinin iş sahibi olacağını kaydetti.

Törene Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, İŞKUR Müdürü Mehmet Emin Taylan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Bedri Korkmaz ve çok sayıda davetli katıldı.

İŞKUR, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 01:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

1994'te teröristlerin saldırdığı köyde dev Türk bayrağı dalgalanıyor
DNA testiyle bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandı Bedava halı ve paspas için birbirlerini ezdiler Cinsel istismar sanığını DNA'sı ele verdi

Son Dakika Haberleri
19:56 Mesan otomobil sektörüne girdi, hedefe yerli otoyu koydu - Son Dakika
19:56 Gazeteci Murat İde'ye saldırı - Son Dakika
19:55 AK Parti'de 7. Olağan Kongre süreci başladı - Son Dakika
19:53 Kaçak yaban keçisi ve tavşan avına 30 bin lira ceza - Son Dakika
19:53 İnegöl'e Değer Katanlar Vefa Gecesinde Buluştu - Son Dakika
19:17 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Somali'deki terör saldırısına ilişkin açıklama: Türkiye her zaman Somali'nin yanındadır - Son Dakika
18:29 Meteoroloji'den İstanbul'a kar yağışı uyarısı! Kuvvetli geliyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 19:58:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Muş'ta engellilere yönelik bilgisayar kursu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]