Muş'ta engellilere yönelik bilgisayar kursu - Son Dakika

Muş'ta engelliler, Açılan bilgisayar kursu sayesinde meslek öğreniyor.

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğünce, engellilerin istihdamını artırmak ve meslek edinmelerini sağlamak amacıyla 'Mesleki Eğitim Projesi' kapsamında Gençlik ve Spor Müdürlüğü Gençlik Merkezinde törenle bilgisayar kursu açıldı.

Vali Yardımcısı Mehmet Kocabay, burada yaptığı konuşmada, valilik olarak belediye ile engelli vatandaşlara yönelik her türlü imkanlarını seferber ettiklerini belirtti.

Kocabay, "Engelli vatandaşlarımız için daha güzel ve sosyal ortamlar hazırlamaya çalışıyoruz. En büyük amacımız istihdam sağlamak. İnşallah hayırlara vesile olur." dedi.

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek de projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Dernek Başkanı Bedri Korkmaz ise Engelliler Derneğinin işbirliğiyle yürütülen kursa 10 vatandaşın katıldığını aktardı.

Kursiyerlerin bu kursta hem meslek öğrendiklerini hem de günlük 40 lira alarak aile geçimlerine katkı sağladıklarını ifade eden Korkmaz, kursun 2 ay süreceğini ve başarıyla tamamlayan kursiyerlerden 2 kişinin iş sahibi olacağını kaydetti.

Törene Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, İŞKUR Müdürü Mehmet Emin Taylan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Bedri Korkmaz ve çok sayıda davetli katıldı.