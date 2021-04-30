Muş'ta jandarmanın ikna ettiği terörist teslim oldu - Son Dakika

Muş'ta 2009 yılında terör örgütü PKK'ya katılan bir terörist, jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; PKK/KCK Terör Örgütü adına Suriye ve Irak bölgesinde faaliyet yürüten Sidar Agır kod adlı B.S.'nin 2009 yılı içerisinde örgüte katıldığı ifade edildi. Terör örgütü mensubunun, 26 Nisan 2021 günü Şırnak İli Silopi İlçesi Habur Kara Hudut Sınır Kapısına teslimin sağlandığı belirtilen açıklamada, "Bahse konu BTÖ mensubu 27.04.2021 günü Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmış olup, adli işlemlerinin tamamlanmasına müteakip Muş Cumhuriyet Başsavcılığına mevcutlu olarak sevk edilecektir" ifadeleri kullanıldı. - MUŞ