Kar yağışına hazırlıksız yakalanan çobanlar zor anlar yaşadı - Son Dakika

Kar yağışına hazırlıksız yakalanan çobanlar zor anlar yaşadı

28.11.2020 14:51

Kar yağışı ve tipi Meradaki koyunlar Çobanların koyunları eve götürmeye çalışması Ateş yakarak ısınmaya çalışan çobanlar Çoban Adem Sayılgan'ın konuşması Çobanlardan Kerem Koç'un açıklaması Muş'ta kar yağışına hazırlıksız yakalanan çobanlar zor anlar yaşadıMUŞ (AA ) - Muş'ta kırsal alanda...

Kar yağışı ve tipi

Meradaki koyunlar

Çobanların koyunları eve götürmeye çalışması

Ateş yakarak ısınmaya çalışan çobanlar

Çoban Adem Sayılgan'ın konuşması

Çobanlardan Kerem Koç'un açıklaması

Muş'ta kar yağışına hazırlıksız yakalanan çobanlar zor anlar yaşadı

MUŞ (AA ) - Muş'ta kırsal alanda koyun otlatırken kar yağışına yakalanan çobanlar hayvanlanı yerleşim alanlarına götürdü.

Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Bozbulut ve Nadaslık köyleri kırsalında koyun otlatırken yağışa yakalanan çobanlar sürüleri yerleşim yerine indirmek zorunda kaldı.

Çobanlardan Adem Sayılgan, kar yağışının merada bulunduğu sırada başladığını söyleyerek, "Merada sabah hava güzeldi. Sonra kar yağmaya başladı ve fırtına etkili oldu. Hayvanlar olduğu yerde durdu. Biz de ısınmak için ateş yaktık." dedi.

Kerem Koç da koyunları kar ve tipi nedeniyle köye götürmek zorunda kaldıklarını ifade ederek, "Muş'ta artık kış mevsimi başladı. Eğer kar böyle devam ederse, bundan sonra hayvanlarımıza ahırlarda yem vermek zorunda kalacağız."diye konuştu.

Kar yağışına hazırlıksız yakalanan çobanlar zor anlar yaşadı
Kar yağışına hazırlıksız yakalanan çobanlar zor anlar yaşadı
Kar yağışına hazırlıksız yakalanan çobanlar zor anlar yaşadı
Kar yağışına hazırlıksız yakalanan çobanlar zor anlar yaşadı

Çobanlar, Muş, kar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kar yağışına hazırlıksız yakalanan çobanlar zor anlar yaşadı - Son Dakika


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