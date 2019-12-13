Muş'ta 'kış tedbirleri' uygulaması - Son Dakika
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Muş'ta 'kış tedbirleri' uygulaması

6 saat önce

Muş Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "Kış Tedbirleri" kapsamında sürücülere broşür dağıtılarak bilgilendirme yapıldı.

Muş'ta 'kış tedbirleri' uygulaması, System.String[]

Muş Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "Kış Tedbirleri" kapsamında sürücülere broşür dağıtılarak bilgilendirme yapıldı.


Muş İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığında görevli personeller, Bölge Trafik Şube Müdürlüğü uygulama noktasında sürücülere "Trafik Hatayı Affet" başlıklı kış tedbirleri konusu içeren broşür dağıtımı gerçekleştirdi. Olası kazaların önlenmesi, can ve mal kaybının yaşanmaması adına dağıtılan broşürler, sürücüler tarafından da memnuniyetle karşılandı.


Konuyla ilgili Muş Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Kış mevsiminde trafik güvenliğinin sağlanması, sürücülerimizde farkındalık oluşturulması ve trafik kazalarının önlenmesi amacıyla Valimiz Doç. Dr. İlker Gündüzöz'ün talimatıyla emniyet ve jandarma personelince broşürler dağıtılmıştır" denildi.


Bilgilendirme yapılan sürücülerden Mehmet Ilgın, kış şartlarından dolayı havaların yağışlı ve kaygan olduğunu söyledi. Kış lastiği kullanılmaması durumunda vatandaşların canının tehlikeye gireceğini ifade eden Ilgın, "Malum kış şartlarından dolayı havalar yağışlı ve kaygan. Kendi canımız önemli tabi, ama başkalarının canına da zarar verebiliriz. Emniyet ve jandarmanın yaptığı bu uygulamayı doğru buluyoruz, çünkü vatandaşların bu noktada bilinçlendirilmesi lazım. Bu konu önemli. Ne kadar bilinçlendirme olursa kaza ve ölümler o kadar azalır" dedi. - MUŞ

Emniyet Müdürlüğü, Muş Valiliği, Jandarma, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:30 Kaynak: İHA
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