Muş'ta Kızılay'dan Kar Mahsuruna Yardım

12.01.2026 22:01
Muş'ta kar nedeniyle yolda mahsur kalan 180 kişiye Kızılay ekipleri destek sağladı.

Muş'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşların yardımına Kızılay ekipleri yetişti.

Muş-Bingöl kara yolu Gedik rampası mevkiinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolun kapanması sonucu 80 araçta bulunan yaklaşık 180 kişi mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Kızılay Muş Şubesi ekipleri, yolda kalan vatandaşlara destek sağladı. Kızılay ekipleri, kar ve tipi nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken bazı araçları iterek sürücülere yardımcı olurken, mahsur kalan vatandaşlara da kek ve meyve suyu dağıttı.

Kızılay Muş Bölge Afet Yönetim Merkezi Müdürü Baran Akar, zorlu hava şartlarında yolda kalan vatandaşların yanında olduklarını belirterek, ihtiyaç duyulan noktalarda beslenme desteği sağlamaya devam edeceklerini ifade etti. - MUŞ

