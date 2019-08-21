Muş'ta okullar eğitim öğretim dönemine hazır

İl Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, 2019-2020 eğitim ve öğretim dönemi için hazır olduklarını söyledi.



Engin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 711 okulda, 6 bin 400 öğretmen ve 115 bin öğrenci ile yeni eğitim dönemine başlayacaklarını kaydetti.



Kentteki okulların yaklaşık yüzde 50'sinin kırsalda birleştirilmiş sınıflardan oluştuğunu aktaran Engin, şunları ifade etti:



"Kent, eğitim ve öğretime genel olarak hazır. Bazı eksikliklerimiz var. Ama onları da kısa sürede tamamlıyoruz. İnşallah eylül ayında iyi ve sağlıklı bir şekilde eğitim ve öğretime başlarız. Eğitim kalitesini daha üst düzeye taşımak için gayret göstereceğiz. Öğrenci, öğretmen ve velilerimizle bir araya gelerek ortak akılla güzel işler yapacağız."