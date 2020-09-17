Muş'ta PKK'lı teröristlere ait gıda ve yaşam malzemeleri bulundu - Son Dakika

Muş'un Hasköy ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü gıda ve yaşam malzemeleri bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu 15-16 Eylül'de Ortaç köyü kırsalına operasyon düzenlendi.

"Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Mehmet Çapar 2020/195" adı verilen operasyonda, toprağa gömülü 500 litrelik 2 jelikanda 15 kilogram nohut, 20 kilogram makarna, 4 kilogram zeytin, 10 kilogram barbunya, 10 kilogram bulgur, 12 kilogram mercimek, 5 deterjan, 5 metrekare çapında naylon ile 2 mavi kapak jelikan ele geçirildi.