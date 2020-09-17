Muş'ta PKK'lı teröristlere ait gıda ve yaşam malzemeleri bulundu - Son Dakika

Muş'ta PKK'lı teröristlere ait gıda ve yaşam malzemeleri bulundu

Muş'un Hasköy ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü gıda ve yaşam malzemeleri bulundu.

Muş'ta PKK'lı teröristlere ait gıda ve yaşam malzemeleri bulundu, System.String[]

Muş'un Hasköy ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü gıda ve yaşam malzemeleri bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu 15-16 Eylül'de Ortaç köyü kırsalına operasyon düzenlendi.

"Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Mehmet Çapar 2020/195" adı verilen operasyonda, toprağa gömülü 500 litrelik 2 jelikanda 15 kilogram nohut, 20 kilogram makarna, 4 kilogram zeytin, 10 kilogram barbunya, 10 kilogram bulgur, 12 kilogram mercimek, 5 deterjan, 5 metrekare çapında naylon ile 2 mavi kapak jelikan ele geçirildi.

Hasköy, Terör, PKK, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 10:21 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş'ta PKK'lı teröristlere ait gıda ve yaşam malzemeleri bulundu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dış politikasını eleştirenlere 7 soru yöneltti Son Dakika: Yaşlı komşusuna saldıran ünlü şarkıcı Halil Sezai, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi Son Dakika: Trabzonspor, Afobe için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi Deniz Akkaya ile tartışan Selin Ciğerci'ye ilk destek Hazal Kaya'dan geldi Beşiktaş, Gökhan Töre ile 1+1 yıllığına anlaşma sağladı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı Merkez Bankası'nın rezervleri 643 milyon dolar arttı İlçeyi yılanlar bastı! Boyları 2 metreyi geçiyor
Doğu Akdeniz gerginliği devam ederken Yunanistan, Türkiye sınırına dev haç yerleştirdi Doğu Akdeniz gerginliği devam ederken Yunanistan, Türkiye sınırına dev haç yerleştirdi         
16:03
Bahçedeki tartışma kanlı bitti! 87 yaşındaki adam eşini öldürüp intihar etti Bahçedeki tartışma kanlı bitti! 87 yaşındaki adam eşini öldürüp intihar etti         
15:38
Şehit annesi Şehit annesi "Oğlum adına kurban kesin" diyerek biriktirdiği parayı komutana verdi         
15:33
Ünlü mankenden Trump hakkında bomba taciz iddiası: Dilini boğazıma soktu Ünlü mankenden Trump hakkında bomba taciz iddiası: Dilini boğazıma soktu         
15:12
Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı         
15:10
Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi         
15:04
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Roman Neustadter, Türkiye'ye geri dönmek istiyor Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Roman Neustadter, Türkiye'ye geri dönmek istiyor         
14:48
Merkez Bankası'nın rezervleri 643 milyon dolar arttı Merkez Bankası'nın rezervleri 643 milyon dolar arttı         
14:41
60 kişinin katıldığı düğünün bedeli ağır oldu: 7 ölüm, 170 vaka 60 kişinin katıldığı düğünün bedeli ağır oldu: 7 ölüm, 170 vaka         
14:31
İlçeyi yılanlar bastı! Boyları 2 metreyi geçiyor İlçeyi yılanlar bastı! Boyları 2 metreyi geçiyor         
14:10
Nişanlısını ve annesini öldüren şahıs, aynı tüfekle intihar etti Nişanlısını ve annesini öldüren şahıs, aynı tüfekle intihar etti         
13:36
BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık         
13:35
Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı         
13:00
Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi         
12:03
Maske ve sosyal mesafe ile toplu taşıma araçlarında bulaş riskini yüzde 1'e düşürmek mümkün Maske ve sosyal mesafe ile toplu taşıma araçlarında bulaş riskini yüzde 1'e düşürmek mümkün         
11:49
Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı         
11:47
Koronavirüs vakalarının tekrardan atmasıyla Türk kolonyasına yoğun talep var Koronavirüs vakalarının tekrardan atmasıyla Türk kolonyasına yoğun talep var         
09:49
Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek         
09:18
Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu         
18:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2020 16:32:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Muş'ta PKK'lı teröristlere ait gıda ve yaşam malzemeleri bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei