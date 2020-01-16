Muş'ta "Serçeler üşümesin" etkinliği - Son Dakika
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Muş'ta "Serçeler üşümesin" etkinliği

6 saat önce

Muş Alparslan Üniversitesince "Serçeler üşümesin" sloganıyla başlatılan etkinlikte öğretim görevlileri, idari personel ve öğrenciler kuşlar için yuva yaparak ağaçlara astı.

Muş'ta

Muş Alparslan Üniversitesince "Serçeler üşümesin" sloganıyla başlatılan etkinlikte öğretim görevlileri, idari personel ve öğrenciler kuşlar için yuva yaparak ağaçlara astı.

El Sanatları Bölümü atölyesinde bir araya gelen katılımcılar ahşap malzemelerden kuş yuvası yaparak boyadı.

Kuşların üşümemesi için yapılan yuvalar daha sonra kampüs alanında bulunan ağaçlara asıldı.

Üniversitesi Genel Sekreteri Harun Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polatın talimatları ile başlatılan "Serçeler Üşümesin" etkinliği kapsamında kuşlara yuva yaptıklarını söyledi.

Etkinliğe personel ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştiğini belirten Demir, şunları aktardı:

"Burada özellikle insanların dışında hayvanlarında korunmaya, sıcak yuvaya ihtiyaçlarının olduğunu dikkat çekmek için yaptık. Ahşaptan yaptığımız kuş yuvalarını boyayıp ağaçlarımıza astık. İlk etap da 50 tane yaptık. Ancak bu yuvalarımızın sayısını daha çoğaltarak tüm ağaçlarımıza asacağız."

Harun Demir, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:20 Kaynak: AA
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