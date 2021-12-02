MUŞ'TA SULTAN ALPARSLAN OTAĞI KURULDU - Son Dakika

TÜRKİYE'nin en büyük ve ilk iki katlı kültürel han otağı, Sultan Alparslan'ın diyarı Muş'ta kuruldu. Tarihi Murat Köprüsü'nde kurulan ve Sultan Alparslan'ın adı verilen kültürel han otağı, ilerleyen günlerde misafirlerini ağırlayacak.

Muş Valiliği tarafından Tarihi Murat Köprüsü çevresinde 888 dönüm üzerine kurulan ve içerisinde birçok kompleks barındıran Sultan Alparslan Parkı, ziyaretçiler için cazibe merkezi haline geldi. Muş Valiliği tarafından Sultan Alparslan Parkı içerisinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 24 adet kültürel han otağı kuruluyor. Adeta han otağı obası haline gelecek yerde kurulacak otağlardan 16'sı eski Türk devletlerini simgeleyecek.

SULTAN ALPARSLAN OTAĞI

Otağlardan birisi diğerlerinden çok farklı olarak yapıldı. Türkiye'nin en büyük ve ilk iki katlı olarak yapılan otağın kurulum çalışmalarında sona gelindi. Sultan Alparslan'ın ismi verilen otağ, 130 metrekare alanda 2 katlı olarak yapılıyor. Birinci katı 100, ikinci katı ise 30 metrekare olan otağ, ahşap ve keçe malzemelerinin kullanılmasıyla tamamen eski el sanatlarına uygun olarak kuruldu. Isı ve ses yalıtımına da özen gösterilen otağ, rüzgar emme özelliğini de taşıyor.

Sultan Alparslan Parkı'nı ziyaret eden Vali İlker Gündüzöz, Sultan Alparslan'ın adının verildiği ve Türkiye'nin en büyük ile ilk iki katlı kültürel han otağı çalışmalarını inceledi. Sultan Alparslan Parkı'nı rekreasyon haline çevirdiklerini anlatan Vali Gündüzöz, 'Burada zipline, macera parkurları, piknik alanları, kafeteryalar, çocuk oyun alanları, spor tesisleri su sporu kano tesisleri ve halı sahalar gibi pek çok aktiviteler artık mevcuttur. Ama aynı zamanda şu tarihi Selçuklu siluetine uygundur. Burada Orta Asya oba çadırlarını yapmamız, bu işi taçlandıracak bir husustu" dedi.

Sultan Alparslan Parkı'na kurulacak olan kültürel han otağları ile adeta oba oluşacağını belirten Vali Gündüzöz, 'Burada 6 tane konaklamalı çadır olacak. 1 tane iki katlı oba çadırımız olacak. Onun dışında da günü birlik gelip insanların istirahat edebilecekleri, 16 Türk Devletini sembolize edecek çadırlar olacak. Selçuklu köprüsüne çıktığınız zaman, bu oba alanını göreceksiniz. Böylede güzel bir mizansen ortaya çıkmış olacak" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK VE İLK İKİ KATLI OTAĞI OLMA ÖZELLİĞİNİ TAŞIYOR'

Sultan Alparslan Parkı'nda kurulacak olan kültürel han otağları hakkında bilgiler veren Kırgız Türklerinden Kenan Aytaç, şunları söyledi:

'Şuan burada yaptığımız tesiste; 7 tane bağımsız Türk Devleti'ni simgeleyen, 16 tane eski Türk Devleti'ni simgeleyen günü birlik otağlarımız var. 1 tane de Sultan Alparslan Kültürel Han Otağı olmak üzere, 24 tane otağı kuruyoruz. Burada günü birlik konaklamalar, yöresel yemekler, okçuluk ve kültürel kıyafetlerle fotoğraf çekimi gibi tamamen kültürel faaliyetlerimiz olacaktır. Bunların yanı sıra at biniciliği ile okçuluk da bu faaliyetlerin arasında yer alacak. Burada elimizden geldiği kadar kültürel bir tanıtım yapmak, kültürümüzü yaymak ve buraya gelen misafirleri birebir unutulmaya yüz tutmuş olan eski Türk kültürünü insanlara yansıtmak istiyoruz.