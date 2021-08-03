Muş'ta ücretsiz yaz futbol okulu açıldı - Son Dakika

Muş Valisi İlker Gündüzöz, Muş Tanıtım Platformunun organize ettiği ücretsiz yaz futbol okulunun açılış programına katıldı.

Cumhuriyet Caddesi'ndeki halı saha sahasında düzenlenen törende konuşan Gündüzöz, okulda başarılı sporcuların yetişmesi dileğinde bulundu.

Sporculardan milli takıma kadar yükselerek dünya şampiyonalarında ülkelerini en iyi şekilde temsil etmelerini isteyen Gündüzöz, "Bu işi düzgün ve disiplinli yaparsanız, özveriyle çalışırsanız başarı gelir. İşte okçuluk alanında Mete ağabeyiniz olimpiyat şampiyonu oldu. Bu alanda ilk altın madalyayı kazandı. Bu imkanı veren hayırsever ve yardımsever Muşlu büyüklerimize teşekkür ederiz. Güzel işler yapan Muş Tanıtım Platformu ve buna dahili olan emek veren tüm Muşluları tebrik ediyorum." diye konuştu.

Muş Tanıtım Platformu Başkanı Fırat Aykan'ın konuşmasının ardından sporculara çanta dağıtıldı.

Sporcularla hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından Vali Gündüzöz, penaltı atışı yaptı.

Törene, Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, Gençlik ve Spor Müdürü Emrullah Güler, AK Parti İl Başkanı İbrahim Avcı, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Orhan Demirtürk ve davetliler katıldı.