Muş'ta yöresel ürün pazarının temeli atıldı - Son Dakika
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Muş'ta yöresel ürün pazarının temeli atıldı

06.06.2022 15:05
Muş'ta yöresel ürün pazarının temeli atıldı

Muş Belediyesince yapılacak yöresel ürünlerin satışa sunulacağı pazarın temeli törenle atıldı.

Muş Belediyesince yapılacak yöresel ürünlerin satışa sunulacağı pazarın temeli törenle atıldı.

Eski sebze hali mevkisindeki bin 600 metrekare alanda kurulacak pazarın temel atma töreninde konuşan Belediye Başkanı Feyat Asya, kente katma değer sağlayacak bir tesisin daha temelini atmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kentin büyüyen modern bir şehir olmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Asya, şunları aktardı:

"Bu şehri güzelleştirmek, daha yaşanabilir kılmak adına canla başla çalışıyoruz. Bayan ve erkek mescitleri, tuvaletler, zabıta idare merkezi ile birlikte bin 600 metrekare üzerinde yapacağımız bu iş yerleri ve bu yöresel ürünler pazarı ilimize ekonomik anlamında ciddi bir katkı sağlayacağını umuduyla ilk kazma için 'Bismillah' diyoruz."

Okunan dua ve kurban kesiminin ardından pazarın temeli atıldı.

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Kaynak: AA

Feyat Asya, Asya, Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta yöresel ürün pazarının temeli atıldı - Son Dakika

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