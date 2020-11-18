Muş'tan ülkenin dört bir yanına süt ve süt ürünleri gönderiliyor - Son Dakika

Muş'tan ülkenin dört bir yanına süt ve süt ürünleri gönderiliyor

18.11.2020 09:38
Muş'tan ülkenin dört bir yanına süt ve süt ürünleri gönderiliyor, System.String[]

MUŞ'ta, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından alınan destekle kurulan bir peynir fabrikasında üretilen peynir çeşitleri, tereyağı, yoğurt ve ayranlar Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

MUŞ'ta, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından alınan destekle kurulan bir peynir fabrikasında üretilen peynir çeşitleri, tereyağı, yoğurt ve ayranlar Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

TKDK tarafından sağlanan destekle Muş'ta 2016 yılında kurulan bir peynir fabrikası, yeni tip koronavirüs sürecinde gerekli tedbir ve önlemler altında aktif bir şekilde çalışmalarını yürütüyor. Kurulduğu günden itibaren Bitlis'in Adilcevaz, Elazığ'ın Karakoçan ilçeleri ile Muş'ta topladığı sütleri işleyerek üretime başlayan fabrika, günde 15 ton üretim kapasitesi ile faaliyetlerini sürdürerek, başta Doğu Anadolu Bölgesi olmak üzere ülkenin dört bir yanına ürünlerinin gönderimini yapıyor. Günlük kapasitesi 25 ton süt olan, ancak yayla sezonunun kapanmasıyla 15 ton sütün işlendiği fabrikada, çeşitli peynirler ile tereyağı, yoğurt ve ayran üretimleri yapılıyor. 9 kişinin istihdam edildiği fabrikada el değmeden modern makinelerde üretilen süt ve süt ürünleri, ülke genlinde satışa sunuluyor. Pandemi sürecinde fabrikadaki çalışmaların aksatılmayarak sürdürüldüğünü söyleyen İşletme Müdürü Suat Doğan, yılda yaklaşık 6 bin ton üretim ile 150 milyon TL ülke ekonomisine katkı sunduklarını belirtti.Üretimi yapılan süt ve süt ürünlerinin ülkenin dört bir tarafına ihraç edildiğini belirten fabrikanın gıda mühendisi Emre Gür ise, "Kuruluşundan beri burada çalışmaktayım. Getirdiğimiz sütlerle ürettiğimiz kaşar peyniri, kaşar çeşitleri, örgü peyniri, beyaz peynir, tereyağı gibi ürün çeşitlerimizi üretip, Türkiye genelinde satmaktayız. Bu ürünlerimizde herhangi bir katkı maddesi bulunmamaktadır. Fabrikamızdaki cihazlar, makineler son teknolojiye uygun bir şekilde kullanıma hazır bulunmaktadır. Bu ürünleri gönül rahatlığıyla vatandaşlarımıza tavsiye edebiliriz" diye konuştu.


Muş'tan ülkenin dört bir yanına süt ve süt ürünleri gönderiliyor
Muş'tan ülkenin dört bir yanına süt ve süt ürünleri gönderiliyor
Muş'tan ülkenin dört bir yanına süt ve süt ürünleri gönderiliyor
Muş'tan ülkenin dört bir yanına süt ve süt ürünleri gönderiliyor
Muş'tan ülkenin dört bir yanına süt ve süt ürünleri gönderiliyor

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Türkiye, TKDK, Muş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Muş'tan ülkenin dört bir yanına süt ve süt ürünleri gönderiliyor - Son Dakika


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