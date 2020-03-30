Son Dakika › Güncel › MUŞ Tipi nedeniyle mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı - Son Dakika
MUŞ Tipi nedeniyle mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
6 saat önce
Tipi nedeniyle mahsur kalan 3 kişi kurtarıldıMUŞ'ta dün gece etkili olan kar yağışı ve tipide mahsur kalan 2 araçtaki 3 kişi kurtarıldı.
Tipi nedeniyle mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
MUŞ'ta dün gece etkili olan kar yağışı ve tipide mahsur kalan 2 araçtaki 3 kişi kurtarıldı.
Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, tipiyle birlikte ulaşımı olumsuz etkiledi. Merkeze bağlı Ilıca köyü yakınlarında saat 23.00 sıralarında iki araçta bulunan 3 kişinin mahsur kaldığı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, İl Özel İdaresi'nin iş makinelerinin desteğiyle bölgeye ulaştı. Ekipler, yaklaşık 4 saat sonra mahsur kalanları kurtardı.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 03:21 Kaynak: DHA
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'na ne kadar bağışladığı belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyası sosyal medyada gündem oldu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınında son durumu açıkladı Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti