Son Dakika Haberleri: Muş tuvaleti, havalandırması, yağmur suyu drenajı bulunan sığınak ele geçirildi
Son Dakika Güncel Muş tuvaleti, havalandırması, yağmur suyu drenajı bulunan sığınak ele geçirildi

Muş tuvaleti, havalandırması, yağmur suyu drenajı bulunan sığınak ele geçirildi

6 dakika önce

Tuvaleti, havalandırması, yağmur suyu drenajı bulunan sığınak ele geçirildiMUŞ'ta içerisi naylonla kaplı, zemini ahşap döşeli, tuvaleti, havalandırması ve yağmur suyu drenajını sağlamak için ızgara sistemi bulunan sığınak ele geçirildi.

Muş tuvaleti, havalandırması, yağmur suyu drenajı bulunan sığınak ele geçirildi, System.String[]

Tuvaleti, havalandırması, yağmur suyu drenajı bulunan sığınak ele geçirildi

MUŞ'ta içerisi naylonla kaplı, zemini ahşap döşeli, tuvaleti, havalandırması ve yağmur suyu drenajını sağlamak için ızgara sistemi bulunan sığınak ele geçirildi. Silah, mühimmat ve bol miktarda yaşam maddesi bulunan sığınaklar imha edildi.

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz günlerde yakalanan Koçer Bandoz kod adlı Yusuf Demir isimli teriröstin ifadesi doğrultusunda 26 Ekim günü Şehit Jandarma Astsubay Üsçavuş Serdal Uyanık'ın ismi verilen operasyon düzenledi. Şenyayla bölgesinde jandarma ekiplerinin kırsalda yaptıkları çalışma sonucu 50 metrekare genişliğinde bir sığınak tespit edildi. Sığınakta, mutfak, tuvalet, su toplama yeri, yatma bölümü, havalandırma ve yağmur sularını boşaltacak ahşaplarla drenaj kanalı bulunduğu belirlendi. Bol miktarda gıda ve yaşam maddesi ele geçirilen sığınak jandarma tarafından imha edildi.

SİLAH VE MÜHİMMAT BULUNDU

Jandarma ekipleri 27 Ekim günü devam ettirdiği operasyonlarda bir sığınak daha buldu. İçerisi naylonlarla kaplı sığınakta bir adet Bixi marka makineli tüfek, bir adet Kalaşnikof marka piyade tüfeği, 5 adet el bombası ve silahlara ait bol miktarda fişek ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, sığınak ihma edildi.

GÖRÜNTÜ

-Ele geçirilen sığınaktan genel ve detaylar

-Duvarları naylon kaplı olan sığınak

-Drenaj sisteminin görüntüsü

-Ele geçirilen malzemeler

-Askerin toprak altındaki malzemeyi çıkarması

Haber Muhammed Sami MARAL MUŞ, (DHA)

Jandarma, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 05:15 Kaynak: DHA
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