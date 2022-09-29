Malazgirt'te Halk Eğitimi Merkezi değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Malazgirt'te Halk Eğitimi Merkezi değerlendirme toplantısı yapıldı

29.09.2022 14:48
Malazgirt'te Halk Eğitimi Merkezi değerlendirme toplantısı yapıldı

Muş'un Malazgirt Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından 2022 yılı değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Muş'un Malazgirt Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından 2022 yılı değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Malazgirt Öğretmenevinde düzenlenen toplantıda konuşan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fehim İpek, müdürlük olarak 2021-2022 döneminde genel mesleki alanında 324 kurs açtıklarını söyledi.

Açılan kurslarda 4 bin 372 kursiyerin eğitim aldığını ifade eden İpek, şöyle konuştu:

"Bu kurslarda 62 usta öğretici görev yapmıştır. Ayrıca 8 okuma yazma kursu ve 8 okuma yazma seviye tespit sınavı kursu düzenlenmiştir. Bu kurslarda 33 kadrolu personel görev yapmıştır. 1808 kursiyere belge verilmiştir. Okullarımızda bağımlılıkla mücadele eğitimi verilmiştir. Meslek yüksekokulu öğrencilerine yönelik mesleki kurslar açılmıştır. Yıl içerisinde yaptığımız çalışmalarda bizlerden maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen ve bizleri cesaretlendiren Kaymakamlığımız ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Belediye Başkan Vekili Hasan Çakan, İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk, kurum amirleri ve okul idarecileri katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malazgirt'te Halk Eğitimi Merkezi değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

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