Müsiad'dan Endonezya Ticaret ve Sanayi Odası'na Ziyaret

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar, Türkiye ve Endonezya arasında ticari ilişkilerin artırılmasına odaklandıklarını belirtti.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar, Türkiye ve Endonezya arasında ticari ilişkilerin artırılmasına odaklandıklarını belirtti.



Uyar, MÜSİAD'ın "Ticaret Diplomasisi" vizyonu ve Endonezya teşkilatlanması çerçevesinde geldiği Cakarta'da, Endonezya Ticaret ve Sanayi Odası (KADIN) Başkanı Rosan Perkasa Roeslani ile görüştü.



MÜSİAD'ın 2019 yılını Asya Pasifik yılı olarak ilan ettiğini ve bu kapsamda Endonezya'da da teşkilatlanma çalışmaları yürüttüklerini aktaran Uyar, görüşmeye ilişkin, "Türkiye ve Endonezya arasında ticari ilişkilerin artırılmasına odaklandık." ifadesini kullandı.



Uyar, iki ülke arasında görüşmeleri devam eden Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) yakın zamanda sonuçlanmasını umduklarını, anlaşmanın tamamlanmasıyla ticari noktada büyük atılımların olacağını vurguladı.



MÜSİAD'ın iş birliklerinde sonuç odaklı, çok hızlı adımlar atan bir yapıya sahip bulunduğunu dile getiren Uyar, MÜSİAD ve KADIN arasında iş birliği anlaşması konusunda da hazır olduklarını kaydetti.



Roeslani de Endonezya genelinde 500 ofise sahip, sivil bir organizasyon oldukları bilgisini paylaştı.



MÜSİAD'ı desteklediklerini belirten Roeslani, derneğin buradaki varlığıyla iki ülke arasında ticaret alanında büyük fırsatların oluşmasını umduğunu ifade etti.



Öte yandan temasları kapsamında Endonezya Genç İş Adamları Derneği (HIPMI) heyeti ile de görüşen Uyar, Endonezya ve Türkiye'deki genç girişimcilerin MÜSİAD bünyesinde iletişimlerinin daha güçlü olacağı ve iş birliklerinin artacağını vurguladı.



Uyar, HIPMI heyetiyle çeşitli alanlarda karşılıklı potansiyel yatırım konularında da bilgi alışverişinde bulundu.



Uyar, ayrıca hazırlıkları devam eden MÜSİAD Endonezya şubesini nisan ayından önce açmayı planladıklarını bildirdi.

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