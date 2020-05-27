MÜSİAD'dan Venezuela'daki ihtiyaç sahiplerine 4,5 ton gıda yardımı - Son Dakika

MÜSİAD'dan Venezuela'daki ihtiyaç sahiplerine 4,5 ton gıda yardımı

MÜSİAD, Ramazan ayı boyunca, Venezuela'daki yoksul ailelere ve bir otelde karantinada bulunanlara 4,5 ton gıda yardımında bulundu.

MÜSİAD'dan Venezuela'daki ihtiyaç sahiplerine 4,5 ton gıda yardımı, System.String[]

MÜSİAD, Ramazan ayı boyunca, Venezuela'daki yoksul ailelere ve bir otelde karantinada bulunanlara 4,5 ton gıda yardımında bulundu.

MÜSİAD'ın açıklamasına göre, derneğin Venezuela şubesi, üyelerinin bağışlarıyla hazırladığı ve içerisinde makarna, sıvı yağ, un, şeker, konserve gibi gıdaların bulunduğu 500 gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Gıda kolilerinin 250'si Venezuela Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin de katıldığı törende, başkent Karakas'ın Valisi Dairo Vivas'a teslim edildi.

Törende konuşan Vivas, "Kardeş Türk halkının Venezuela Cumhuriyeti ile gösterdiği dayanışmadan ötürü çok minnettarız. Bolivar'ın ülkesi Venezuela olarak bizim de sizin yanınızda olduğumuzu bilin. Yaşasın vatan, Türkiye ve Venezuela." ifadelerini kullandı.

Diğer 250 kolilik yardım ise yurt dışından gelen ve koronavirüs nedeniyle bir otelde karantinada bulunan ailelere yemek pişirilmesi için bağışlandı.

"İki ülke arasındaki mesafeleri kısaltıyor"

Her iki teslim törenine de katılan Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu, gıda yardımının, şu anda Venezuela'da hem salgın hem de ekonomik sıkıntılar nedeniyle zor zamanlar geçiren ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını bildirdi.

Mütevellioğlu, "Bu; çok önemli, başarılı ve burada ülkemizden çok söz ettiren bir girişim. Bunu gerçekleştiren MÜSİAD yetkililerine, üyelerine ve Venezuela temsilciliğine teşekkür ediyorum. Ülkemizden çok uzak coğrafyada bulunan Venezuela ile aramızdaki mesafe böyle faaliyetlerle kısalmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Venezuela Temsilcisi Hayri Küçükyavuz, genel merkez tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen bağış kampanyasına kendilerinin de katıldığını belirterek, ekonomik sıkıntı ve salgın nedeniyle zor günler geçiren Venezuela halkının yanında olmak istediklerini bildirdi.

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Dışişleri Bakanlığı, Venezuela, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 12:31 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi MÜSİAD'dan Venezuela'daki ihtiyaç sahiplerine 4,5 ton gıda yardımı - Son Dakika Ekonomi

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