Bakan Kirişci, MÜSİAD Genel Merkezi ile İstanbul Valiliği'ni ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Kirişci, MÜSİAD Genel Merkezi ile İstanbul Valiliği'ni ziyaret etti Açıklaması

24.08.2022 13:50
Bakan Kirişci, MÜSİAD Genel Merkezi ile İstanbul Valiliği'ni ziyaret etti Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, İstanbul programı kapsamında Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Merkezi ile İstanbul Valiliği'ni ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, İstanbul programı kapsamında Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Merkezi ile İstanbul Valiliği'ni ziyaret etti.

Bakan Kirişci, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve MÜSİAD heyeti ile basına kapalı olarak yaklaşık 2 saat görüştü.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Kirişci, görüşmenin oldukça faydalı geçtiğine ederek, şunları kaydetti:

"Çok faydalı karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. MÜSİAD, herhangi bir iş adamları yani değil, bizim üzerinde hassasiyetle durduğumuz, çok önemsediğimiz, bu ülkenin lokomotifi diyebileceğimiz iş insanlarının bir araya geldiği bir dernek.

Dolayısıyla bu derneğin tespitleri, bu derneğin bütün sektörümüze ilişkin çözüm önerileri bizler için de kıymet ifade ediyordu. Bunların tamamında notlarımızı aldık, bundan sonraki çalışmalarındaki bu değerlendirmeleri, katkıları dikkate alarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 2023 yolunda, daha güzel bir Türkiye ve daha güzel bir tarım ve orman sektörünü birlikte yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz."

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yaklaşık 2 saat süren görüşmede, gıda, tarım ve hayvancılık sektörlerinin geliştirilmesi yönünde görüş alışverişinde bulunduklarını bildirdi.

Bakan Kirişci, İstanbul Valiliği'nde şeref defterini imzaladı

MÜSİAD görüşmesinin ardından İstanbul Valiliği'ne geçen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'yi valilik önünde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya karşıladı.

Ziyaret çerçevesinde Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Kirişci, valilikte bakanlığa bağlı birim müdürleri ile bir araya geldi.

Valilik ziyareti basına kapalı olarak gerçekleşti.

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Kaynak: AA

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Bekir Pakdemirli, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Kirişci, MÜSİAD Genel Merkezi ile İstanbul Valiliği'ni ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

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