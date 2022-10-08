MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Av. Kazım Demir, toplantıya ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Demir, "Yeryüzü cenneti olarak adlandırılan Muğla'mızda MÜSİA Muğla Şubesi olarak sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Genel Başkanımız Mahmut Aslan Bey ve Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz bu toplantımıza katılarak bizleri mutlu etti. Muğla'da yapılacak olan toplantımızın hayırlar vesile olmasını diliyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Ekonomi › Muğla ekonomi haberi: MÜSİAD 2. Bölge toplantısı Muğla'da yapıldı - Son Dakika

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