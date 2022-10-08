Muğla ekonomi haberi: MÜSİAD 2. Bölge toplantısı Muğla'da yapıldı - Son Dakika
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Muğla ekonomi haberi: MÜSİAD 2. Bölge toplantısı Muğla'da yapıldı

08.10.2022 15:17
Muğla ekonomi haberi: MÜSİAD 2. Bölge toplantısı Muğla'da yapıldı

Muğla haber: Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) 2. Bölge Şube Başkanları toplantısı Muğla Şubesi'nin ev sahipliğinde Ula Akyaka Mahallesinde yapıldı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) 2. Bölge Şube Başkanları toplantısı Muğla Şubesi'nin ev sahipliğinde Ula Akyaka Mahallesinde yapıldı.

Toplantıya MÜSİAD Genel Başkan Mahmut Asmalı, genel merkez yönetim kurulu üyeleri, Muğla, Aydın, Manisa, Kütahya, Isparta, Denizli, Burdur ve Antalya illerindeki MÜSİAD Şube Başkanları ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Av. Kazım Demir, toplantıya ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Demir, "Yeryüzü cenneti olarak adlandırılan Muğla'mızda MÜSİA Muğla Şubesi olarak sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Genel Başkanımız Mahmut Aslan Bey ve Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz bu toplantımıza katılarak bizleri mutlu etti. Muğla'da yapılacak olan toplantımızın hayırlar vesile olmasını diliyorum" dedi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Akyaka, Muğla, Ula, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Muğla ekonomi haberi: MÜSİAD 2. Bölge toplantısı Muğla'da yapıldı - Son Dakika

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