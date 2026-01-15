MÜSİAD Gıda Tedarikçi Günü'26 Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

MÜSİAD Gıda Tedarikçi Günü'26 Başarıyla Gerçekleşti

MÜSİAD Gıda Tedarikçi Günü\'26 Başarıyla Gerçekleşti
15.01.2026 11:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MÜSİAD, gıda sektöründe işbirlikleri oluşturmak için etkinlik düzenleyerek 30 firmayı bir araya getirdi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), yıl boyunca düzenli olarak gerçekleştirdiği Tedarikçi Günleri etkinliklerini bu kez gıda sektörü odağında hayata geçirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, MÜSİAD Tarım, Gıda ve Hayvancılık Sektör Kurulu tarafından düzenlenen "Gıda Tedarikçi Günü'26" programı, gıda sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirerek önemli işbirliklerine zemin hazırladı.

Program kapsamında, büyük zincir marketler, gıda üreticileri, tedarikçiler ve sektör temsilcileri aynı platformda buluşurken, 30 firma etkinlikte aktif olarak yer aldı.

Gün boyunca gerçekleştirilen 1095 B2B randevu, programın iş dünyası açısından somut ve yüksek etkileşimli çıktılar ürettiğini ortaya koydu. Etkinlik alanında ayrıca 27 firma, ürün ve çözümlerini tanıtmak üzere stant açarak katılımcılarla birebir temas kurdu.

Gıda tedarik zincirinin güçlendirilmesi, yerli üretimin desteklenmesi ve sürdürülebilir ticari ilişkilerin geliştirilmesi hedefiyle hayata geçirilen organizasyon, sektörün mevcut ihtiyaçlarını ve geleceğe dönük beklentilerini ele alma imkanı sundu.

Büyük zincir marketlerin satın alma ekipleri ile üretici firmaların birebir görüşmeler gerçekleştirdiği programda, yeni işbirliklerinin temelleri atıldı.

Etkinlik boyunca gıda arz güvenliği, sürdürülebilir üretim, kalite standartları, yerli ve milli üretimin tedarik zincirindeki rolü ile sektörün yapısal dönüşüm ihtiyacı gibi başlıklar da gündeme taşındı.

Katılımcılar, karşılıklı deneyim paylaşımı ve doğrudan temas sayesinde daha verimli ve uzun vadeli ticari ilişkiler kurma fırsatı yakaladı.

Program kapsamında ayrıca, sektöre değer katan firmaları ve girişimleri teşvik etmek amacıyla MÜSİAD Gıda Vizyon Ödülleri takdim edildi. Yenilikçi yaklaşımlar, güçlü marka yapıları, girişimcilik ruhu ve sürdürülebilirlik odağında başarılı çalışmalarıyla öne çıkan firmalar, çeşitli kategorilerde ödüllendirildi.

Kaynak: AA

Etkinlik, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MÜSİAD Gıda Tedarikçi Günü'26 Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı
Aydın’da yaşanan kreş skandalında 6 kişiye dava açıldı Aydın'da yaşanan kreş skandalında 6 kişiye dava açıldı
Teyzesinin boğazını kesip kolonya ile yakan sanık suçu yasak aşkına attı: Beni yönlendirdiler Teyzesinin boğazını kesip kolonya ile yakan sanık suçu yasak aşkına attı: Beni yönlendirdiler
Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek
Uçakta neler olmuş neler Rabia Karaca’nın utanarak anlattığı “Cinsel ilişki“ detayı Uçakta neler olmuş neler! Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı "Cinsel ilişki" detayı
Kadın hakimi vuran savcıya tutuklama talebi Odada yaşananlar sevk yazısında ortaya çıktı Kadın hakimi vuran savcıya tutuklama talebi! Odada yaşananlar sevk yazısında ortaya çıktı

11:57
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
11:49
Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın
Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın
11:35
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
11:21
Hakan Çakır davasında adliye karıştı Sanık yakınlarından tahrik edici sloganlar
Hakan Çakır davasında adliye karıştı! Sanık yakınlarından tahrik edici sloganlar
11:19
Tüm dünya onu konuşuyordu Erfan Soltani’nin akıbeti belli oldu
Tüm dünya onu konuşuyordu! Erfan Soltani'nin akıbeti belli oldu
11:15
Ekrem İmamoğlu’nun diploma davasında gerginlik
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında gerginlik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 12:23:04. #7.11#
SON DAKİKA: MÜSİAD Gıda Tedarikçi Günü'26 Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.