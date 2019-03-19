Son Dakika Haberleri: Musiad Hessen'den 2. İnşaat ve Emlak Fuarı

Musiad Hessen'den 2. İnşaat ve Emlak Fuarı

55 dakika önce

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MUSİAD) Hessen şubesi, 13 - 14 Nisan 2019 tarihleri arasında Mainhausen Fuar Merkezi'nde, '2 İnşaat ve Emlak Fuarı'na hazırlanıyor.

Musiad Hessen'den 2. İnşaat ve Emlak Fuarı, System.String[]
MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MUSİAD) Hessen şubesi, 13 - 14 Nisan 2019 tarihleri arasında Mainhausen Fuar Merkezi'nde, '2 İnşaat ve Emlak Fuarı'na hazırlanıyor. İlki geçen yıl Offenbach'ta düzenlenen fuara bu yıl 5 bin ziyaretçi beklediklerini kaydeden MUSİAD Hessen Başkanı Musa Aydın, '2. İnşaat ve Emlak Fuarı'na da 130'un üzerinde şirketin katılacağını belirterek, "2 bin 500 metrekarelik alandaki fuara Türkiye ve Almanya'dan 130'un üzerinde firma katılacak. Katılımcılar ve ziyaretçiler iş görüşmeleri yapıp bilgi alış verişinde bulunabilecek. Konut satışının da olacağı fuara halkımızın yoğun ilgisini bekliyoruz" dedi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:40 

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