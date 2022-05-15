MÜSİAD heyetinden Libya'daki 48. Uluslararası Trablus Fuarına ziyaret - Son Dakika
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MÜSİAD heyetinden Libya'daki 48. Uluslararası Trablus Fuarına ziyaret

15.05.2022 17:16

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) heyeti, Libya'da 48. Uluslararası Trablus Fuarını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) heyeti, Libya'da 48. Uluslararası Trablus Fuarını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

MÜSİAD Yurtdışı Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı Hıfsı Soydemir, AA muhabirine, 81'i Türkiye dışında olmak üzere toplamda 165 noktada teşkilat olarak faaliyette bulunduklarını söyledi.

"Doğduğumuz ve doyduğumuz topraklar için değer üreten, eğitimi önceleyen, bulunduğumuz ekonomilere yön verebilen, çevik ve benzersiz bir cazibe merkezi olmayı kendimize vizyon olarak kabul ettik." diyen Soydemir, dünya üzerindeki 12 bin 500 üyenin vizyonlarına hizmet edebilecek destekleri verebilmek ve Türkiye adına ticari diplomasi yapabilmek için Libya'da olduklarını ifade etti.

Kalıcı olarak Libya'da bulunmak için başkentte şube açacaklarını ve burada hep var olacaklarına belirten Soydemir, şunları kaydetti:

"Ekonomide riskin karşılığı kar ya da zarar olarak gösterildi. Dünyada çok riskli olmayan ortamlar var. Hollanda ile Almanya ile ticaret yaparsınız herhangi bir risk teşkil etmez ama kar marjınız çok düşüktür. Riskin olduğu bölgelerde kar marjınız da yüksektir. Herkes gelemediği için burayı özümseyen MÜSİAD gelir. Herkesten önce gelince hem zihinlerdeki ve hem de sahadaki belli noktaları tutarak burada hizmet etmeye çalışır ve karşılığını da alır diye düşünüyorum."

Libya üzerinden Afrika'ya açılma hedefi

MÜSİAD heyetinden Salih Uçak da bu ülkede var olması gerektiğini düşündüğü için Libya'ya geldiğini söyledi.

Libya'nın Afrika'ya açılan bir kol olduğunu belirten Uçak, burada bir partner bularak hem Libya'da iş yapabilme ve hem de Afrika'ya açılabilmeyi hedeflediğini dile getirdi.

Uçak, Libyalıların Türkiye'ye yakın insanlar olduklarının altını çizerek, "Libyalılar sıcak insanlar, onları seviyoruz. İnşallah bu sıcaklığı ticaret ile pekiştiririz." diye konuştu.

Türkiye'den 50 kişilik iş adamı heyeti geldi

MÜSİAD Libya Genel Sekreteri Sinan Kaya ise, Türkiye'den Libya'ya 50 kişilik bir iş adamı heyeti geldiğini ve 16 Mayıs'ta Trablus'ta (yarın) MÜSİAD'ın şubesini açacaklarını söyledi.

17 Mayıs'ta Trablus ve Misrata Ticaret Odaları ile Libyalı çeşitli iş adamı grupları ile B2B çalışması yapacaklarını ifade eden Kaya, Türkiye'den Libya'ya 2,5 milyar dolar civarında ihracat yapıldığını, hedeflerinin bunu daha da artırmak olduğunu kaydetti.

MÜSİAD heyetinden Libya'daki 48. Uluslararası Trablus Fuarına ziyaret
MÜSİAD heyetinden Libya'daki 48. Uluslararası Trablus Fuarına ziyaret
MÜSİAD heyetinden Libya'daki 48. Uluslararası Trablus Fuarına ziyaret
MÜSİAD heyetinden Libya'daki 48. Uluslararası Trablus Fuarına ziyaret

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Kaynak: AA

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