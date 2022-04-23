MÜSİAD Karabük Şubesinden iftar programı - Son Dakika
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MÜSİAD Karabük Şubesinden iftar programı

23.04.2022 09:30
MÜSİAD Karabük Şubesinden iftar programı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karabük Şubesi tarafından iftar programı düzenlendi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karabük Şubesi tarafından iftar programı düzenlendi.

Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu.

Programa, AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, İYİ Parti İl Başkanı Erol Serin, MÜSİAD Bütçe, Mali İşler ve İnsan Kıymetleri Komisyonu Başkanı Tahir Tuluk da katıldı.

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Kaynak: AA

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