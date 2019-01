Müsiad Manisa Ürper ile 'Yola Devam' Dedi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Manisa Şubesi 4. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Mehmet Reşit Ürper, yeninden başkanlığa seçildi.MÜSİAD Manisa Şubesi 4. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel kurulda tek listeyle yapılan seçimlerde mevcut Başkan Mehmet Reşit Ürper'le yola devam kararı alındı. Genel kurulun açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Manisa Şube Başkanı Mehmet Reşit Ürper, "Manisa'da kurulduğumuz 2013 yılından bu yana faaliyetlerimiz hem ilimiz hem de ülkemizde devam etmektedir. Manisalı iş insanlarımızı belirli aralıklarla toplantılarda bir araya getirerek her toplantıda farklı bir meselenin çözüm arayışı için çalışma yaptık. Bu çalışmaları ilgili konulardaki bakanlıklara iletilmek üzere genel merkezimizle paylaştık. Genel merkezimizin düzenlemiş olduğu genel idare kurulu toplantılarına katılım sağlayarak ilimiz ve ülkemiz ile ilgili sorunları dile getirdik. 2 yılda bir gerçekleşen MÜSİAD Expo fuarlarına katılım sağlayarak ülke genelindeki üyelerin stantlarını ziyaret ettik. Organizasyonun parçası olan farklı ülkelerden gelen iş insanlarıyla toplantılar yaptık. Valilik, rektörlük, belediyelerle bir araya gelerek Manisalı iş insanlarının sorunlarını ve çözüm önerilerini ilettik. 2018 yılında meydana gelen dövizdeki ani yükseliş ile ilgili genel merkezimiz aracılığıyla hükümetle sürekli iletişim halinde kalarak yaşanmakta olan ve yaşanabilecek tüm risk ve alternatifleri Manisalı iş insanları ile anında paylaşımda bulunduk. 2019 yılında da yurtiçi ve yurtdışı geziler gerçekleştirerek işletmelerimizin yeni bağlantılar kurmasına yardımcı olmayı hedefliyoruz. İşletmelerin bire bir iş görüşmesi yaparak karşılıklı ticaret hacimlerinin arttırılması, özellikle üyelerimizi yabancı yatırımcılarla görüştürerek ihracat imkanlarının genişletilmesini hedefliyoruz. Üyelerimizin ortak bir iş fikrinde bir araya gelerek yatırım yapılmasını sağlamak istiyoruz. 2019 yılında gerçekleşecek olan dünya markası olmayı başaran yerli ve yabancı firma yöneticilerinin katılacağı, gelecek vizyonlarının aktarılacağı MÜSİAD Vizyoner toplantısına üyelerimiz ile birlikte ilimizin tüm yöneticileri davet edilerek katılım sağlamayı hedefliyoruz. 2018 yılında ülkece yaşadığımız ekonomik sıkıntıların bir an önce giderilmesi için eylem planlarına uyum sağlanması ve iş insanlarının bu konuda yapabileceği tüm faaliyetleri hükümet yöneticilerimizle yapılacak toplantılarda dile getirerek, alınan kararları ilimiz esnaf ve sanayicileriyle paylaşacağız" dedi."Bu süreci fırsat olarak değerlendirmeliyiz"2018 yılının hem Türkiye hem de dünya ekonomi politikası açısından önemli kavşaklardan biri olduğunu belirten MÜSİAD Yurt Dışı Teşkilatlanma Komisyonu Başkan Yardımcısı Emin Tarık Argıt ise "2018'in sert geçen ekonomik iklimi bizlere güçlü bir muhasebe yaparak, üstünlüklerimizi ve aynı zamanda zayıf yönlerimiz ile birlikte açıklarımızı tespit etme imkanı tanımıştır. Geride bıraktığımız yıl zordu fakat bizler için bir o kadar öğretici ve geliştirici olduğunu söyleyebilirim. Zorlukları doğru tahmin ederek oluşturacağımız yol haritası, bizlere kalıcı ve sürdürülebilir bir başarıya taşıyacaktır. Bunları söylerken Türkiye ekonomisinin kendine özgü dinamikleri olduğunu, tehdit ya da kırılganlık olması fark edildiğinde bunu ortadan kaldıracak mekanizmalara sahip olduğunu geçmişteki tecrübelerimizden biliyoruz. Bu tecrübe ve birikimin verdiği isabetli refleksle Türkiye, zor bir yıl olacağı öngörülen 2019'a kendi siyasi ve ekonomik paradigmasını başlatarak iyi bir hazırlık yaptı. Bu kararı her koşulda desteklediğimizi ifade etmek istiyorum. Yeni açıklanan ekonomik program, hepimizde oluşan kara tablodan uzaklaştırarak, ülkemizin potansiyelini bir kere daha görmeye yönelmiştir. Devam eden dengeleme sürecinde bizlerin bir kazanım daha elde etmesi gerekiyor. Tüketim merkezli ekonomiden, üretimi temel alan ekonomiye geçişle bu süreci fırsat olarak değerlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.Argıt, konuşmasının devamında MÜSİAD'ın Türkiye ve Dünya'daki yapılanmasından bahsederek, 2019 yılında hayata geçirmeyi planladıkları projelerden söz etti.Genel kurula katılan AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur ise genel kurulun hayırlı olmasını dileyerek, MÜSİAD'ın çok önemli bir dernek olduğunu vurgu yaptı. Baybatur, "Dernek üyesi iş insanlarımız kendi alanlarıyla ilgili çok önemli çalışmalar yapıyorlar. MÜSİAD çok köklü bir kuruluş. Manisa'mızda da 2013 yılında kurulmuştur. Çok daha güçlü olmasını misyonumuz gereği istiyoruz. Bizim istikbale yönelik hayallerimizin gerçekleştirilebilmesinde MÜSİAD'ın önemi büyüktür. O yüzden çok daha güçlü olması lazım. Bizler de milletvekilleri olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da elimizden gelen tüm katkıyı sunmaya hazırız" dedi.Bir otelde düzenlenen genel kurula, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi , Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik , AK Parti Manisa eski milletvekilleri Recai Berber Muzaffer Yurttaş , MÜSİAD Genel Merkez Yurt Dışı Teşkilatlanma Komisyonu Başkan Yardımcısı Emin Tarık Argıt ve dernek üyesi iş insanları katıldı. - MANİSA