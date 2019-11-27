Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de içi boş muhalefetin malzemelerinden birinin de bor meselesi olduğunu belirterek, yıllarca bor madeninin üzerinden spekülasyonların yapıldığını, efsanelerin üretildiğini, komplo teorileri geliştirdiğini ama hiç kimsenin "Bor nedir?", "Nasıl çıkarılır?", "Nasıl satılır?", "Nasıl değerlenir?" kısmına kafa yormadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen MÜSİAD Vizyoner'19 Zirvesi'nde konuştu.

Erdoğan, Türkiye bölücü terör örgütüne karşı mücadele yürütürken birilerinin terörist sevicilik yaptığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Türkiye FETÖ gibi eşine benzerine az rastlanır bir ihanet çetesine karşı mücadele ediyor, birileri sürekli bunların değirmenine su taşıyor. Türkiye, güney sınırlarında kurulan bir tuzağı, Suriye'de yürüttüğü operasyonlar ile paramparça ediyor, birileri yine karşımızdakilerin yanında saf tutuyor. Türkiye ekonomisine yönelik saldırıları bertaraf edip, yeniden yükselişe geçmenin heyecanını yaşıyor, birileri moral bozmanın peşinde koşuyor. Kendi ülkelerine gül değil, alenen taş atan bu kesimlerin yaptıkları işin adı siyaset değildir. Bunun adı en hafif tabiriyle fırsatçılık asıl olarak da kör düşmanlıktır. Dün birisi çıkmış, güya Türk tarımının nasıl bittiğini, battığını, mahvolduğunu anlatıyor. Tarımdan da alakasının ilgisinin olduğunu hiç mi hiç bilmiyorum. Ama ben yeri geldiğinde Polatlı'dayım, yeri geldiğinde Şereflikoçhisar'dayım, yeri geldiğinde traktöre de zaman zaman aynı şekilde biniyor ve traktörü de bana çiftçi kardeşlerim nasıl binilir, nasıl kullanılır, bunu da öğrettiler ve bu işi de yapıyoruz.

Söylediği her şey yanlış, kullandığı her rakam yanlış. Mesela Tarım ve Orman Bakanlığı bütçemizin yarıdan fazlasını destekleme ödemelerine tahsis ettiğimiz halde, tam tersini iddia ediyor. Ülkemizde 2002 yılında tarımsal destekleme ödemeleri için 1,8 milyar lira kaynak kullanılmışken, bu rakamı önümüzdeki yılın bütçesinde 22 milyar lira olarak belirledik."

Küçükbaş hayvan sayısını 32 milyondan 50 milyona çıkardıklarını, bunu gelecek yıl 56 milyona, 2023'te 100 milyona yükseltmeyi hedeflediklerini anlatan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu rakamlardan tutarsızlık çıkartmaya kalkıyor. Tarım ve mera arazilerimizin toplam büyüklüğünün 37,8 milyon hektar olduğunu, bunun 23,2 milyonluk bölümünde tarım yapıldığını, kalanının mera olduğunu söylüyoruz. Aynı şekilde rakamları katıp karıştırıp, kendince milletin kafasını bulandırmaya çalışıyor. Türkiye'deki sulanabilir tarım arazilerinin büyüklüğünün 8,5 milyon hektar olduğunu, bunun 6,6 milyon hektarının sulandığını, sulanan kısmın 4,3 milyon hektarının da kamu yatırımı olduğunu ifade ediyoruz. Yine rakam oyunları oynuyor. Halbuki biz polemik yaparak, konuları sulandırmanın değil, toprakları sulamanın peşindeyiz.

Tarımsal ihracatı 3,8 milyar dolardan 17,7 milyar dolara çıkardıkları halde bunu bile tersine çevirmenin hesabını yapıyor. Türkiye, 44 milyar dolarlık tarımsal milli geliri ile Avrupa'da ilk sırada yer aldığı halde, bizi gerimizdeki ülkelerle kıyaslamaya kalkıyor. 'Şekerpancarı' diyor. Biz gelmişiz, glikoz kotasını yüzde 10'dan yüzde 2,5'a düşürerek çiftçimizi korumuşuz. Bunlardan haberi yok. Sen nasıl siyasetçisin? Bunları öğren, kılavuzunu da değiştir. 'Çeltik üretimi' diyor, 360 bin tontan 940 bin tona çıkarmışız, 'muz üretimi' diyor 90 bin tondan 540 bin tona yükselterek üretimin, tüketimi karşılama oranını yüzde 52'den yüzde 70'e ulaştırmışız."

"Milletimizin refahını artırmaya devam edeceğiz"

Türkiye'nin büyümesinden, gelişmesinden, güçlenmesinden, ileri gitmesinden bazılarının rahatsız olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Milletin gönlünü kazanacak hiçbir projeleri, planları, siyasetleri olmadığı için bizi başarısız göstererek öne çıkmanın hesabı içindeler. Halbuki biz, 22 milyar destekleme demişiz. Yapın hesabını kitabını, siz daha fazlasını ortaya koyun. Biz, 'Küçükbaş hayvan sayısını 50 milyondan 100 milyona çıkartacağız.' demişiz, siz bulun formülünü daha fazlasını taahhüt edin. Biz, sulanan arazileri 6,6 milyon hektara çıkarmışız, siz bunu 8,5 milyon hektara tamamlayacak projeler geliştirin. Aynı şekilde tüm tarım ürünlerinde üretimi ve geliri nasıl artıracaksınız, bunun yöntemleriyle milletin karşısına çıkın. Bunların hiçbiri ortada yok. Sadece rakam oyunlarıyla, sadece laf ebeliğiyle, sadece altı da üstü de boş eleştiriyle, sadece kafa karıştırmayla uğraşıyorlar. Çünkü bunların heybelerinde millete sunacak hiçbir şeyleri bulunmuyor. Zaten öyle bir dertleri de yok."

Mevlana'nın "Testinin içinde ne varsa, dışına da o sızar." dediğini hatırlatan Erdoğan, "Bunların içi de belli, dışı da belli. Biz bu gafillere rağmen, hedeflerimize dört elle sarılmaya, ülkemizi büyütmeye, güçlendirmeye, milletimizin refahını artırmaya devam edeceğiz." dedi.

Türkiye'de içi boş muhalefetin malzemelerinden birinin de bor meselesi olduğunu aktaran Erdoğan, Türkiye'de yıllarca bor madeni üzerinden spekülasyonların yapıldığını, efsanelerin üretildiğini, komplo teorileri geliştirdiğini ama hiç kimsenin "Bor nedir?", "Nasıl çıkarılır?", "Nasıl satılır?", "Nasıl değerlenir?" kısmına kafa yormadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye yönelik saldırıların arttığı bir dönemde Erke Dönergeci adı ile bir balonun uçurulduğunu belirterek, "Dönemin anlı şanlı paşaları, hukukçuları yan yana dizilip, bedava elektrik üreteceği iddia edilen bir aletin icat edildiği müjdesini verdiler. Ortada ne bir icat ne bir emek ne bir cihat ne de bedava elektrik olmadığı için bu balon kısa sürede söndü, hatta patladı. Bor meselesi de işte böyle sürekli gündeme getiriliyordu." dedi.

Türkiye'de bor madenini değerlendirecek çalışmaların kendi dönemlerinde yapıldığını anlatan Erdoğan, önceden sadece ham maden olarak satılan, dolayısıyla katma değeri çok düşük olan boru işlediklerini, geliştirdiklerini, ürüne dönüştürdüklerini, taktik araçlarda, helikopterlerde, uçaklarda, top namlularında, askeri kıyafetlerde zırh olarak kullanılabilecek olan bor karbürü üretimine başlayacaklarını belirtti.

(Sürecek)