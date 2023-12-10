Muslera\'nın Adana Demirspor maçında neden kart gördüğü ortaya çıktı

Süper Lig devi Galatasaray'ın Adana Demirspor maçında sarı kart görüp cezalı durumda düşen kalecisi Muslera'nın maç içinde hakem Abdulkadir Bitigen'e neler söylediği ortaya çıktı.
Maçtaki penaltı pozisyonuna itiraz eden deneyimli eldiven, sarı kart gördü ve bu kartla gelecek hafta oynanacak Sivasspor maçında cezalı duruma düştü.
Muslera'nın hakem Abdülkadir Bitigen'e " Fenerbahçe'ye bunun daha netini veremiyorsunuz, buna neden penaltı veriyorsunuz" diyerek tepki gösterdiği öğrenildi. Bitigen'in de bu sözler üzerine Muslera'ya sarı kart gösterdiği belirlendi.
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