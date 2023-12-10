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Muslera'nın Adana Demirspor maçında neden kart gördüğü ortaya çıktı - Son Dakika
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Muslera'nın Adana Demirspor maçında neden kart gördüğü ortaya çıktı

Adana Demirspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Muslera'nın hakem Abdulkadir Bitigen'e, ''Fenerbahçe'ye bunun daha netini veremiyorsunuz'' dediği için kart gördüğü ortaya çıktı.

10.12.2023 - 10:47,  Güncelleme: 11:00
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Süper Lig devi Galatasaray'ın Adana Demirspor maçında sarı kart görüp cezalı durumda düşen kalecisi Muslera'nın maç içinde hakem Abdulkadir Bitigen'e neler söylediği ortaya çıktı.

MUSLERA KART GÖRDÜ

Maçtaki penaltı pozisyonuna itiraz eden deneyimli eldiven, sarı kart gördü ve bu kartla gelecek hafta oynanacak Sivasspor maçında cezalı duruma düştü.

"FENERBAHÇE'YE BUNUN DAHA NETİNİ VEREMİYORSUNUZ"

Muslera'nın hakem Abdülkadir Bitigen'e " Fenerbahçe'ye bunun daha netini veremiyorsunuz, buna neden penaltı veriyorsunuz" diyerek tepki gösterdiği öğrenildi. Bitigen'in de bu sözler üzerine Muslera'ya sarı kart gösterdiği belirlendi.

Muslera\'nın Adana Demirspor maçında neden kart gördüğü ortaya çıktı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol
YORUMLAR (1)
  • Alper006 : Muslera bir soru sormuş bu sorunun cevabı hareket olarak sarı kart olabilir hakem beyden yada TFF den birde sözlü yorum alalım eğer çifte standart uygulayacaksaniz lütfen gidin her pozisyona aynı hassasiyeti gösterecek kişiler gelsinler. Yanıtla 0 0

Adana Demirspor, Galatasaray, Muslera, Adana, Futbol, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Muslera'nın Adana Demirspor maçında neden kart gördüğü ortaya çıktı - Son Dakika
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