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Müslüme'yi öldürdüğü öne sürülen dedeye, delil yetersizliğinden beraat! 2 farklı suçtan 33.5 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika

Müslüme'yi öldürdüğü öne sürülen dedeye, delil yetersizliğinden beraat! 2 farklı suçtan 33.5 yıl hapis cezası verildi

Son Güncelleme: 17.10.2023 13:48

Mersin'de kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili tutuklanan dede Hasan Yağal, delil yetersizliğinden beraat etti. Yağal'a; gelinine yönelik nitelikli cinsel saldırı suçundan 28 yıl, gelininden olan öz kızına sarkıntılık suçundan ise 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Mersin'de kayıp olarak aranırken 10 gün sonra cesedi bulunan Müslüme Yağal'ı (3) öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan dede Hasan Yağal (72); delil yetersizliğinden beraat etti. Yağal, gelinine yönelik nitelikli cinsel saldırı suçundan 28 yıl, gelininden olan öz kızına ise sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. İndirim uygulamayan mahkeme heyeti, ayrıca Müslüme'nin faili meçhul kalan katil zanlısı hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENEMEDİ

Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için 10 Kasım 2021'de Gülnar ilçesinin Yanışlı Mahallesi'ne gelen 7 çocuklu Yağal ailesinin 6'ncı çocuğu Müslüme, saat 17.00 sıralarında kayboldu. Arama çalışmalarının 10'uncu gününde, ailesinin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre uzaklıktaki Karaağaç mevkisinde, çalılıkların arasında Müslüme'nin cansız bedeni bulundu. Otopside, kesin ölüm nedeni belirlenemeyen Müslüme'nin cenazesi, memleketi Karaman'da toprağa verildi.

Müslüme'nin öldürülmesinden beraat eden dedeye gelinine yönelik cinsel istismar suçundan 33 yıl hapis

"BENİM HİÇBİR SUÇUM YOK"

Müslüme'nin cesedinin bulunduğu gün jandarma ekipleri, annesi Selvi, babası Mehmet, dedesi Hasan Yağal, anneannesi, babaannesi, kardeşleri ve halasının da aralarında olduğu 9 yakınını gözaltına aldı. Şüphelilerden dede Hasan Yağal tutuklandı, diğerleri savcılık tarafından serbest bırakıldı. Tutuklu sanık Hasan Yağal, karar duruşmasında Silifke 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 8'inci kez hakim karşısına çıktı. 'Kendini savunamayacak yakın akrabayı bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak amacıyla kasten öldürme, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, nitelikli cinsel saldırı, cinsel amaçla cebir, tehdit veya hile kullanarak çocuğu hürriyetinden yoksun kılma, suçluyu kayırma suçuna azmettirme' suçlarından tutuklu olan Hasan Yağal, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, diğer aile bireyleri ise katılmadı. Avukatlar salonda hazır bulundu. Son sözü sorulan sanık Hasan Yağal, "Söyleyeceğim ne olabilir. Benim hiçbir suçum yok" dedi. Mahkeme dede Hasan Yağal'ı Müslüme'ye yönelik istinat edilen tüm suçlardan delil yetersizliği nedeniyle beraatına karar verdi.

Müslüme'nin öldürülmesinden beraat eden dedeye gelinine yönelik cinsel istismar suçundan 33 yıl hapis

GELİNİNE İSTİSMARDAN VE ÖZ KIZINA SARKINTILIKTAN CEZA ALDI

Dede Yağal'a, Müslüme'nin annesi olan gelini S.Y.'ye yönelik 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 28 yıl, bu ilişkiden dünyaya gelen ve torunu olarak bilinirken yargılama sırasında biyolojik olarak kızı olduğu ortaya çıkan A.Y.'ye yönelik 'sarkıntılık' suçundan ise 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Cezada indirim maddeleri uygulanmadı.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Toplamda 33 yıl 7 ay 15 gün hapse çarptırılan H. Yağal'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Mahkeme heyeti, "suçluyu kayırmak" suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanıklar büyükanne A. Yağal, anne S. Yağal ve ağabey O. Yağal'ın ise beraatine karar verdi.

Müslüme'nin öldürülmesinden beraat eden dedeye gelinine yönelik cinsel istismar suçundan 33 yıl hapis

FAİLİ MEÇHUL SANIK HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Adil Tıp Kurumu raporlarına göre, Müslüme'nin kesin ölüm nedeninin belirlenemediğini açıklayan heyet, küçük kızın cansız bedeninin bulunduğu bölgeye tek başına çıkamayacağı göz önünde bulundurularak doğal bir şekilde öldürülmediğine kanaat getirdikleri gerekçesiyle faili meçhul sanık hakkında da suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

Kaynak: DHA

Jandarma, Müslüme, Karaman, Gülnar, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Müslüme'yi öldürdüğü öne sürülen dedeye, delil yetersizliğinden beraat! 2 farklı suçtan 33.5 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Müslüme'yi öldürdüğü öne sürülen dedeye, delil yetersizliğinden beraat! 2 farklı suçtan 33.5 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika
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