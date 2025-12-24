Muşspor, Seçim Can Koç'u Transfer Etti - Son Dakika
Muşspor, Seçim Can Koç'u Transfer Etti

Muşspor, Seçim Can Koç\'u Transfer Etti
24.12.2025 20:41
Muşspor, Menemen FK'dan forvet Seçim Can Koç ile anlaştı. 10 golle dikkat çekmişti.

Muşspor, ligin ilk yarısında Menemen FK formasıyla 10 gole imza atan forvet oyuncusu Seçim Can Koç ile anlaşma sağladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Muşspor, ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirdi. Sarı-beyazlı ekip, sezonun ilk yarısında Menemen FK formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken forvet oyuncusu Seçim Can Koç'u kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, ligin ilk yarısında attığı 10 golle öne çıkan Seçim Can Koç ile her konuda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Muş Spor Kulübü Başkanı Fatih Cengiz, yeni transferin takıma hayırlı olmasını dilerken, başarılı santrforun sarı-beyazlı forma altında başarılı bir sezon geçirmesini temenni etti. Golcü oyuncunun kısa süre içinde takımla çalışmalara başlaması bekleniyor. - MUŞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Menemen, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muşspor, Seçim Can Koç'u Transfer Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Muşspor, Seçim Can Koç'u Transfer Etti - Son Dakika
