Mustafa Aslan Tek Aday Olarak Güven Tazeledi

Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliğine (DESOB) bağlı Çermik Şoförler ve Otomobilciler Odası Olağan Genel Kurulda kırmızı listeyle tek aday olarak giren Mustafa Aslan ve yönetimi, oyların tamamını alarak güven tazeledi.

Seçimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Çermik Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mustafa Aslan, "Bizleri tekrar bu göreve layık gören, seçim günü salona gelerek bu coşku ve heyecanı tekrar yaşamamıza sebep olan oda üyelerimize çok teşekkür ediyoruz. Bizlere göstermiş olduğunuz yoğun ilgi ve teveccühe ben ve yönetim kurulu üyelerim layık olmaya çalışacağız. Siz değerli üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.

Konuşmaların ardından üyeler Başkan Aslan'ı tebrik etti. - DİYARBAKIR