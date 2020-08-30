Mustafa Çelik'ten Sert Açıklama - Son Dakika

Mustafa Çelik'ten Sert Açıklama

Önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İyi Parti tarafından kamuoyunun yanıltıldığını belirterek, kamuoyunu bilgilendirmek için iddialara yazılı açıklama ile cevap verdi.

Mustafa Çelik'ten Sert Açıklama, System.String[]

Önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İyi Parti tarafından kamuoyunun yanıltıldığını belirterek, kamuoyunu bilgilendirmek için iddialara yazılı açıklama ile cevap verdi.

Önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in açıklaması şu şekilde:

"Geçtiğimiz gün mahalli bir televizyon kanalında İyi Parti'ye mensup bir meclis üyesi, verdiği mülakatta şahsım hakkında kamuoyunu yanıltıcı şekilde açıklamalarda bulunmuştur. İlgili kanalın basın organında ve sosyal medya hesaplarında da bu açıklamalara yer verilince kamuoyuna bu bilgilendirmeyi yapmam gereği hasıl olmuştur.

Bilindiği gibi, görevi devrettikten sonra sosyal medya hesaplarımı dondurdum. Partime ve davama bir zarar verilmesine sebebiyet vermemek için gerek siyasi, gerekse belediye çalışmaları hakkında hiçbir beyanat verme ihtiyacı hissetmedim. Sadece 15 Mayıs 2019 da yine benzer bir konu ile ilgili bir gazete de yazılan yazı üzerine bilgilendirme metni yayınladım.

Adı geçen meclis üyesi verdiği mülakatta şahsımı hedef alarak özetle; "Mustafa Çelik borçlandı, bir sürü iş yaptım dedi ama Memduh Bey'in koltuğunun altına dinamit koydu." ve "Seçime gidiyorum, ben bu koltuğa oturmayacağım nasıl olsa başkası oturacak diye siz burayı borçlandıramazsınız" demiştir.

Geçen yıl, Mayıs ayında yaptığım açıklamada özetle;

"Görevim süresince Belediye borçları tarafımıza her sorulduğunda; borç stoğumuzun yönetilebilir ve ödenebilir durumda olduğunu söyleyerek, Türk siyasi tarihinin belki de en zor 4 yılında görev yapmamıza rağmen ne borçlardan, ne projelerden, ne de kadrodan dolayı hiç şikayetçi olmadık. Hep daha iyisini, daha yenisini, hiç yapılmamışları yapmaya gayret ettik." demiştik.

Bu ve benzeri yanıltıcı haberler 4 yıl gibi kısa bir sürede yaptığımız onlarca hizmeti gölgeleyemez. Yapılan ve yapılmayan tüm hizmetleri Kayseri halkı görüyor ve objektif olarak değerlendiriyor.

Bütün bu tarz haberlere rağmen;

Hiçbir yeni yol ve bulvar açılamadığı gibi, sadece 8 ayda hizmete açtığımız Hulusi Akar Bulvarı'nın kaldırımlarının ve sadece 500 metrelik viyadük bağlantısının bile 18 aydır hala yapılamadığını,

Kocasinan Belediye Başkanlığı'mız döneminde başlayarak kısa sürede bitirdiğimiz Bekir Yıldız Bulvarı'nın Şehir Hastanesi-Metalsan arası çevre yolu bağlantısının hala yapılamadığını,

OSB-Talas trafiğini ve Kartal kavşağı trafiğini rahatlatacak 15 Temmuz Bulvarının büyük bölümünün bitirilmesine rağmen sadece 2 km lik bölümünün hala yapılmadığını,

Binlerce gencimize ve kadınlarımıza hizmet vermesi için açtığımız Kaymek'lerin "eğitim bizim işimiz değil" denilerek birer ikişer kapatıldığını,

Sadece 4 yılda 14 katlı kavşak yapmamıza rağmen temizliklerinin bile tam olarak yapılamadığını,

Keykubat kent parkında sadece 10 dakika hem de büyük boylu 10.000 fidanı toprakla buluşturmamıza rağmen bakımının ve sulamasının düzgün yapılamadığını ve bir çoğunun maalesef kurumaya terkedildiğini,

Belli bir kesimin değil tüm hemşerilerimizin kullanımına açtığımız ve yeni yaptığımız pırıl pırıl tertemiz Kaytur tesislerinde servis ve kalitenin nasıl düştüğünü,

Kültür-sanattaki yaptığımız ve tüm Türkiye'deki kültür ve sanat camiasından takdir alan köklü işlerin daha ilk günlerde nasıl sekteye uğratıldığını,

Şu pandemi döneminde nasıl bir yük kaldırdığı görülen; ve "neden şimdiye kadar yapılmamış" denilen Şehir Mezarlığı'ndaki Cami ve külliyeyi, önündeki bulvar ve otoparkları, son derece hijyenik olarak yapılan gasilhane ve bakımsızlıktan sararan yeşillendirme çalışmalarını,

Yüzlerce yeni araç alarak gençleştirdiğimiz Toplu Taşım Filomuzun salgın döneminde eksiksiz olarak çalışması gerektiği halde ekonomik sebepler bahanesi ile nasıl verimsiz çalıştırıldığını; tüm hemşerilerimiz görmektedirler.

Sadece kubbede hoş bir sada bırakmak amacıyla sadece 4 yılda, sadece dua için yaptığımız işleri herkes bilmektedir. Dolayısıyla bu ve benzeri yapılan yüzlerce projeyi kimsenin küçümsemeye hakkı yoktur.

Borç konusuna gelince;

15 mayıs ta detaylı olarak açıkladığımız bilanço şöyleydi:

DEVRALINAN BORÇLAR TOPLAMI 1.493.000.000 TL

DEVREDİLEN BORÇLAR TOPLAMI 1.223.000.000 TL

DEVREDİLEN GAYRİMENKUL TOP. 735.000.000 TL

Dolayısıyla bıraktığımız gayrimenkullerin tamamının satılması halinde devrettiğimiz borç sadece 490 milyon TL kalacaktır.

Daha açık söylemek gerekirse 1 buçuk Milyar TL olarak devraldığımız borç 490 milyon TL ye düştüğü görülecektir.

Bu rakamlar gerçektir ve doğrulaması da gayet basittir. 3.kalemde açıkladığımız 735 milyon TL lik devredilen gayrimenkullerden tam 332 milyon TL lik bölümü bizden sonraki 18 aylık dönemde satılmıştır ve borç ödemesinde kullanılmıştır.

Belediye Başkanlığı yapmanın sadece kamudan gelecek paralarla iş yapmak olmadığını, kendi projenizin kaynağını da kendinizin oluşturması gerektiğini aklı yeten herkes söylüyor. Sadece, Şehir Hastanesi karşısında TOKİ den 90 milyon TL ye aldığımız gayrimenkullerden satılan parsel ve işyerlerinden 450 milyon TL hasılat elde edilmiş olup bunun yaklaşık 200 milyon TL lik kısmı da bizden sonraki dönemde satılmıştır. Bu bölgede satılmamış 50-60 milyon TL lik daha gayrimenkul vardır.

Ayrıca, "ben seçime gidiyorum, nasıl olsa ben bu koltuğa oturmayacağım başkası oturacak" diyecek biri olsaydık, bu gayrimenkulleri üçüne beşine bakmaz satardık. Devlette devamlılık esastır, "bizden sonrası tufan" demedik son güne kadar durmadan yorulmadan çalıştık ve kaynak oluşturduk.

Birilerine yaranmak için söylenilen bu ve benzeri beyanatların kamuoyu nezdinde hiçbir kıymetinin bulunmadığını, bütün bunların son günlerde kamuoyunda açıkça tartışılan olumsuzlukların örtbas edilmesi gayesiyle gündemi değiştirmek amacıyla yazılan senaryonun uygulanmasından başka bir şey olmadığı bilinmektedir.

Ayrıca muhalefet partisine mensup bir meclis üyesinin rakip partinin Belediye Başkanını dolaylı olarak korumaya kalkışması da ucuz bir figüranlıktır, piyonluktur. Artık oynatılan bu filmlerin yapımcılarını, senaristlerini, finansörünü, oyuncu ve figüranlarını herkes tanımaktadır. Kimse üzerindeki zırha güvenmesin, o zırhlar bir gün üzerlerinden çıktığında gerçeklerle yüzleşeceklerdir." - KAYSERİ

Mustafa Çelik, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 11:02 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mustafa Çelik'ten Sert Açıklama - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: 94. Gazi Koşusu'nu Call To Victory adlı safkan atıyla jokey Ahmet Çelik kazandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan açılışındaki aksiliğe tepki gösterdi: Tabi bu teknolojiye yakışmıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli sıvı yakıtlı roket motoru teknolojisinin ilk uzay denemelerine başlayacağımızın müjdesini vermek istiyorum G.Saray, F.Bahçe'ye imza atması beklenen Giuliano için futbolcunun menajeriyle görüştü Burak Yılmaz'ın asist yaptığı maçta Lille, deplasmanda Reims'i 1-0 yendi TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun "Çin tuzu" övgüsüne MHP'den tepki geldi İki aile arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü Konya'da facianın eşiğinden dönüldü: Yol ortasında oluşan obruk görenleri korkutuyor Kaleci Okan Kocuk, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor Helallik isteyip 6 el ateş eden genç, öz babasının katili oldu Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çifti Hülya Avşar'la yemek yedi Mersinli çiftçi, '2020 yılı ters gitti' diyerek, 'ters ev' inşa etti Yunanistan, 30 Ağustos'un yıl dönümünde 2 km uzağımızdaki adaya asker çıkardı Kalinic'le anlaşan Beşiktaş, Atletico Madrid'le bonservis bedeli farkını 1 milyon euroya indirdi
Kaybolduğu düşünülen besici, su almak için sarktığı bidonda boğulmuş Kaybolduğu düşünülen besici, su almak için sarktığı bidonda boğulmuş         
13:06
Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar         
12:56
66 yaşındaki mucitten ilginç araç: Yarısı bisiklet, yarısı çekirge 66 yaşındaki mucitten ilginç araç: Yarısı bisiklet, yarısı çekirge         
12:44
50 yıldır gözü gibi baktığı ve asla ayrılmadığı arabasıyla ünlenen yaşlı adam, koronavirüse yenik düştü 50 yıldır gözü gibi baktığı ve asla ayrılmadığı arabasıyla ünlenen yaşlı adam, koronavirüse yenik düştü         
12:33
Deniz yosunu geleceğin gıdası ve yakıtı olabilir mi? Sektördeki şirketlerin değeri 6 milyar dolara ulaştı Deniz yosunu geleceğin gıdası ve yakıtı olabilir mi? Sektördeki şirketlerin değeri 6 milyar dolara ulaştı         
12:12
Adıyla dikkat çeken Çıplak köyün sakinlerinden 'çıplaklar kampı' paylaşımına tepki Adıyla dikkat çeken Çıplak köyün sakinlerinden 'çıplaklar kampı' paylaşımına tepki         
11:27
1 metre 90 santime kadar uzattığı bıyığı sayesinde 74 ülke gezdi 1 metre 90 santime kadar uzattığı bıyığı sayesinde 74 ülke gezdi         
11:18
Çalıştığı kuyumcu dükkanından bilezik çaldı, Çalıştığı kuyumcu dükkanından bilezik çaldı, "Şeytana uydum" dedi         
10:33
Rizeli esnaftan ilginç çözüm! Dükkanını sele kapılmasın diye iple camiye bağladı Rizeli esnaftan ilginç çözüm! Dükkanını sele kapılmasın diye iple camiye bağladı         
10:30
Şiddet gören kızını korumaya alan kayınpeder, damadının gazabına uğradı Şiddet gören kızını korumaya alan kayınpeder, damadının gazabına uğradı         
10:00
Türk komandolarından tüyleri diken diken eden 30 Ağustos klibi Türk komandolarından tüyleri diken diken eden 30 Ağustos klibi         
09:45
İstanbul'dan sonra İzmir'de de görüldüler! Bayılma numarası yapan simitçi kılığındaki dolandırıcılara vatandaştan tepki yağdı İstanbul'dan sonra İzmir'de de görüldüler! Bayılma numarası yapan simitçi kılığındaki dolandırıcılara vatandaştan tepki yağdı         
09:29
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulların açılması sadece vaka sayısına bağlı değil Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulların açılması sadece vaka sayısına bağlı değil         
22:41
Dedesine aşure götüren üniversite öğrencisi, kamyonetle duvar arasında sıkışarak hayatını kaybetti Dedesine aşure götüren üniversite öğrencisi, kamyonetle duvar arasında sıkışarak hayatını kaybetti         
22:38
Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal'ı ikna etmek için çok uğraştım Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal'ı ikna etmek için çok uğraştım         
20:24
ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti         
19:57
Türkiye, Doğu Akdeniz'de angajman seviyesini indirdi: Gemi komutanlarına Türkiye, Doğu Akdeniz'de angajman seviyesini indirdi: Gemi komutanlarına "vur" emri verildi         
19:36
YKS'de ilk bine giren öğrenci, tercih ekranında yapılan tuş hatası yüzünden üniversiteye yerleşemedi YKS'de ilk bine giren öğrenci, tercih ekranında yapılan tuş hatası yüzünden üniversiteye yerleşemedi         
17:55
İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı         
17:51
Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı         
17:49
Sinop'ta 80 kiloluk orkinos, 5 bin liraya satıldı Sinop'ta 80 kiloluk orkinos, 5 bin liraya satıldı         
16:57
YKS sonucunu aynı anda öğrenen baba ve kızının sevinci milyonları duygulandırdı YKS sonucunu aynı anda öğrenen baba ve kızının sevinci milyonları duygulandırdı         
16:33
Hande Ataizi'den Hande Ataizi'den "Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım" diyen takipçisine cevap         
15:47
Çevirmeden kaçmak isteyen minibüs şoförü, daldığı ara sokakta bebek arabasına çarptı Çevirmeden kaçmak isteyen minibüs şoförü, daldığı ara sokakta bebek arabasına çarptı         
15:16
"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?" anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var         
14:43
Erdoğan'ın imzasıyla sağlık çalışanların ücretsiz toplu taşıma hakkı yıl sonuna kadar uzatıldı Erdoğan'ın imzasıyla sağlık çalışanların ücretsiz toplu taşıma hakkı yıl sonuna kadar uzatıldı         
14:08
Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım         
13:53
Nihat Hatipoğlu'nun paylaşımının altına yapılan yorumlar Athena Gökhan'ı mahcup edecek Nihat Hatipoğlu'nun paylaşımının altına yapılan yorumlar Athena Gökhan'ı mahcup edecek         
12:52
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur         
12:31
Marmaris'te 65 yaş ve üstü vatandaşlara Kovid-19 kısıtlaması getirildi Marmaris'te 65 yaş ve üstü vatandaşlara Kovid-19 kısıtlaması getirildi         
12:31
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü         
11:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2020 17:51:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mustafa Çelik'ten Sert Açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei