Son Dakika Haberleri: Mustafa Cengiz, Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Mustafa Cengiz, Anıtkabir'i Ziyaret Etti

1 saat önce

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Mustafa Cengiz, Anıtkabir'i Ziyaret Etti, System.String[]
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yılı ve Ankara Galatasaraylılar Birliğinin kuruluşunun 81. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarete, kulüp başkanı Mustafa Cengiz ile yönetim kurulu üyeleri Mahmut Recevik, Metin Karakaya ve Özgür Savaş Özüdoğru katıldı.

Törende Mustafa Cengiz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve Anıtkabir özel defterini imzaladı.

Mustafa Cengiz ve beraberindekiler, Anıtkabir Komutanı Albay Cüneyt Rakunt'u da makamında ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:36 Kaynak: AA

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