Son Dakika Haberleri: Mustafa Kaplan: "3 Gündür Oyuncularla Birlikte Kulüpte Yattık"

Mustafa Kaplan: "3 Gündür Oyuncularla Birlikte Kulüpte Yattık"

2 dakika önce

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, BB Erzurumspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "3 gündür oyuncularla birlikte kulüpte yattık. Yeni gelen yabancı oyuncular Türkiye ligini bilmediği için onlara öğretmek adına kulüpte geçiyor tüm günümüz. Ankaragücü iyi yerlere gelecek" dedi.

Mustafa Kaplan:
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, BB Erzurumspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "3 gündür oyuncularla birlikte kulüpte yattık. Yeni gelen yabancı oyuncular Türkiye ligini bilmediği için onlara öğretmek adına kulüpte geçiyor tüm günümüz. Ankaragücü iyi yerlere gelecek" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, karşılaşma öncesi iki taraftarın centilmenlik örneği göstererek takımları el ele tribünlere çağırmasının mutluluk verdiğini ifade etti. Kaplan, "Maça iyi hazırlandık. 3 gündür oyuncularla birlikte kulüpte yattık. Yeni gelen yabancı oyuncular Türkiye ligini bilmediği için onlara öğretmek adına kulüpte geçiyor tüm günümüz. Ankaragücü iyi yerlere gelecek. Saha içerisinde ve saha dışına oyuncularımın birbirleriyle kenetlenmesi beni memnun ediyor. Şutu deneyen, golü kovalayan, maçın son dakikasına kadar maçı bırakmayan bir oyuncu grubum vardı hepsini tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Kulüpte herkes işini iyi yapıyor"

Yeni gelen oyuncuları kazanmanın öneminden bahseden Kaplan, "Oyuncularımın adaptasyon sürecinde, geçmişteki maçları izledik, koşu mesafelerine baktık. Antrenman metotlarında değişiklik gösterdik. Şuta dayalı ve merkezden atak yapabilen bir oyuncu grubu oluşturduk. Bu takımın içine daha Oscar Scarlione girecek. İnanın kulüpte herkes işini iyi yapıyor. Başkanla görüşmemde, pazar günü yeneceğimizi ve Antalya'dan da 3 puanla döneceğimizi söyledim. Bunu söylerken de takımıma güvendiğim için böyle konuştum" şeklinde konuştu.

"Sacko'nun dirseği yüzüme geldi"

Son dakikada atılan gole sevinirken sakatlık geçiren MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kaplan, "Topun filelere gittiğini gördüm ve sonra Sacko'nun dirseği yüzüme geldi. Sonrasında başımın dönmesiyle birlikte kendimi yere bıraktım. Biraz dakikalara oynamış gibi görünebilir bu durum ama başımın dönmesiyle kendimi yerde buldum" ifadelerinde bulundu. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 04:31 Kaynak: İHA

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