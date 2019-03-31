Mustafa Koç'un Eşi Caroline Koç Oyunu Beykoz'da Kullandı
28 dakika önce
- Mustafa Koç'un eşi Caroline Koç oyunu Beykoz'da kullandıİSTANBUL - Mustafa Vehbi Koç'un eşi Caroline Koç, oyunu Beykoz'da kullandı.
- Mustafa Koç'un eşi Caroline Koç
oyunu Beykoz
'da kullandı
İSTANBUL - Mustafa Vehbi Koç
'un eşi Caroline Koç, oyunu Beykoz'da kullandı.
2016 yılında hayatını kaybeden ünlü iş adamı Mustafa Vehbi Koç
'un eşi Caroline Koç, 31 Mart Yerel Seçimleri için oyunu Beykoz'da bulunan Sedat Simavi
Ortaokulu'nda kullandı. 1288 numaralı sandıkta oyunu kullanan Caroline Koç, oy verme işleminin ardından korumaları eşliğinde okuldan ayrıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:41 Kaynak: İHA
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