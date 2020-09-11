Mustafa Mete, AK Parti Meriç İlçe Başkanlığına yeniden seçildi - Son Dakika

AK Parti Meriç İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi'nde başkanlığa yeniden Mustafa Mete seçildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak gerçekleştirilen kongrenin divan başkanlığını AK Parti İstanbul Milletvekili ve Edirne koordinatörü Tülay Kaynarca yaptı.

TBMM KEFEK Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, kongrede yaptığı konuşmada, kongrelerin bir yenilenme süreci olduğunu belirtti.

AK Parti hükümetleri döneminde Edirne'ye önemli yatırımlar yapıldığını aktaran Aksal, "Hayal denilen birçok şey gerçekleşti. Edirne'mize birçok yeniliği getirdik. Meriç'te 18 yıldır yenilikçi çalışmalar yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yeter ki bir olalım beraber olalım. Görev alacak arkadaşlara hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgi İba da göreve seçilen yönetime başarı diledi.

Vatandaşa hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan İba, şunları kaydetti:

"Bizim siyasetimizin öznesi milletimizdir. Çünkü biz siyaseti her şeyden önce bir gönül işi olarak görüyoruz. Edirne'ye hizmet etmek, vatandaşların yaşadığı sorunları en aza indirmek ve Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmak için hep birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Göreve seçilen AK Parti Meriç İlçe Başkanı Mustafa Mete ise kendisine destek veren delegelere teşekkür etti.