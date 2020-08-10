Mustafa Sandal eski eşinin de bulunduğu fotoğrafı önce paylaştı sonra sildi
Sandal, Göcek'te yapılan kutlamadan fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
Sandal, Göcek'te yapılan kutlamadan fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Şarkıcı, birkaç saat içinde ise eski eşinin yer aldığı kareyi sildi ve sadece oğullarıyla anlarını Instagram'dan paylaştı.
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10.08.2020 16:57:18. #1.12#
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