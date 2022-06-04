- Mustafa Sandal, Melis Sütşurup ile Roma'da evlendi
ROMA - Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, Melis Sütşurup ile İtalya'nın başkenti Roma'da dünyaevine girdi.
Mustafa Sandal, geçtiğimiz Şubat ayında nişanlandığı Melis Sütşurup ile İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına oturdu. Çiftin şahitliğini Simge Sütşurup ve Tunç Taşdemir üstlenirken, çiftin düğünü 11 Mayıs'ta Marmaris'te yapacağı öğrenildi. Nikahı Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük kıydı.
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