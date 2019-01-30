Son Dakika Haberleri: Mustafa Sarıgül, DSP Genel Merkezi'ni Ziyaret Etti

Mustafa Sarıgül, DSP Genel Merkezi'ni Ziyaret Etti

1 saat önce

-CHP'den istifa eden ve Şişli adaylığını açıklayan Mustafa Sarıgül'ün gelişi -Detaylar ANKARA - CHP'den istifa eden ve Şişli adaylığını açıklayan Mustafa Sarıgül, DSP Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

- CHP'den istifa eden ve Şişli adaylığını açıklayan Mustafa Sarıgül'ün gelişi
-Detaylar ANKARA - CHP'den istifa eden ve Şişli adaylığını açıklayan Mustafa Sarıgül, DSP Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:36 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Şişli, Mustafa Sarıgül, Güncel
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