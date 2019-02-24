Son Dakika Haberleri: Mustafa Şentop'un TBMM Başkanı Seçilmesi

Mustafa Şentop'un TBMM Başkanı Seçilmesi

19 dakika önce

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un TBMM Başkanlığı'na seçilmesi dolayısıyla Malkara ilçesinde kutlama töreni düzenlendi.

Mustafa Şentop'un TBMM Başkanı Seçilmesi, System.String[]
AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un TBMM Başkanlığı'na seçilmesi dolayısıyla Malkara ilçesinde kutlama töreni düzenlendi.

Malkara AK Parti İlçe Başkanlığınca Hükumet Meydanı Atatürk Heykeli önünde düzenlenen törende vatandaşlar ve partililer meşale yaktı.

Malkara AK Parti Belediye Başkan Adayı Gediz Coşkun, burada yaptığı konuşmada, Şentop'un TBMM başkasını seçilmesinden dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Şentop'un başkan seçilmesinin Tekirdağ için çok güzel olduğunu vurgulayan Coşkun, şunları kaydetti:

"Öncelikle kendisini buradan tebrik ediyoruz. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah bugün 24 Şubat Pazar günü Tekirdağ'ımız için çok önemli bir gün. Memleketimizin bir evladı o makamda. Çok gurur duyuyoruz. Kendisine tekrar başarılar diliyoruz. Bizler her zaman meclis başkanı hocamızın yanındayız. Durmadan, yılmadan Malkara'mız için çalışacağız. 31 Mart seçimlerinin hayırlara vesile olmasını diliyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 08:47 Kaynak: AA

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