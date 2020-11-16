Mustafa Topaloğlu taburcu oldu - Son Dakika

KATILDIĞI bir televizyon programının ardından kuliste fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan türkücü Mustafa Topaloğlu , tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu oldu.

Ünlü türkücü Mustafa Topaloğlu, önceki gün katıldığı bir televizyon programı sonrası kuliste fenalaşarak Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Topaloğlu'na anjiyo yapıldı. Topaloğlu tedavisinin ardından bugün hastaneden taburcu oldu. Hastane çıkışında basın mensuplarına konuşan Topaloğlu "Birileri kalbimi kırdı. Siz kalp kırmayın" dedi.

- İstanbul