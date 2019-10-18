Mustafakemalpaşa'nın yöresel ürünleri festivalde sergilendi

Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından yöresel ürünlerin tanınırlığını arttırmak amacıyla bu yıl 3.'sü düzenlenen Yöresel Ürünler Tanıtım Festivali, Adnan Menderes Meydanı'nda ziyaretçilere kapılarını açtı.



Kırsal kalkınmanın temeli olan yöreye has doğal gıda ürünlerinden el emeği objelere kadar Mustafakemalpaşa'nın sahip olduğu tüm değerlerin vitrine çıktığı organizasyonun açılışına;



AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Başkan Yardımcıları, AK Parti İlçe Başkanı Murat Hallaçoğlu, TSO Başkanı Tekin Uzkınay, STK'lar, muhtarlar, üretici birlikleri ve kooperatif başkanları ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende şehitler için dualar okundu.



Organizasyonun açılışında konuşan Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Barış Pınarı Harekatı'daki şehit haberlerinden dolayı duyduğu derin üzüntüyü ifade ederek, Türk Milleti'ne başsağlığı diledi.



Verimli topraklarıyla Mustafakemalpaşa'nın Türkiye'yi doyuran bir şehir olduğunu vurgulayan Başkan Mehmet Kanar, "Uluslararası düzeyde üretim yapan fabrikalarıyla tarımsal endüstrinin her geçen gün geliştiğini" söyledi.



Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Türkiye'nin süt ihtiyacının yarıdan fazlası sadece bu bölgeden karşılanmaktadır. Hayvancılık ve hayvancılığa dayalı ürün yatırımlarında çok iyi bir konumdayız ve Belediye olarak bu başarıya desteğimiz hep olacaktır" dedi.



Bu yıl, 34 stantta 50'den fazla iştirakçi ve yüzlerce ürünle bu etkinliği yaptıklarını söyleyen Başkan Kanar, "Akçapınar'ın kara incirini, Karaoğlan'ın fasulyesini, bereketli ovamızın domates ve biber gibi katma değer oluşturan sebzeleri ile süt ve süt ürünlerimizi daha çok insana ulaştırıyoruz. Bunun yanında ustaların elinden çıkan baston, kasnak ve semer gibi el emeği ürünlerde geleneksel bir miras olarak bu festivalde yer alıyor" şeklinde konuştu.



Mermerde "Mustafakemalpaşa beyazı" bir marka olarak dünya piyasalarındaki haklı itibarını korumaktadır ifadeleriyle sözlerini sürdüren Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "İlçemiz kömürden, mermere mermerden bora kadar zengin yer altı zenginliklerimizle geleceğin sanayi şehirlerinden biri olacaktır yatırım yapan, fabrika açan müteşebbislerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Tüm katılımcılarımıza da teşekkür ediyorum" dedi.



Üretici ve alıcıyı buluşturan iki günlük sergi açılışının ardından katılımcılar, yüzden fazla yöresel ürünün satışa sunulduğu stantları gezerek alışveriş yaptı.



Mustafakemalpaşa yöresine ait ürünlerin sergilendiği festival hafta sonu da ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. 3 gün sürecek etkinlik Pazar günü yapılacak olan 1. Gastronomi Yemek Yarışmasıyla son bulacak. - BURSA