Müşterilerin üzerine indirimli ürünler fırlatılan markadan açıklama!

"Çocuk benden değil" diyerek hamile eşini öldürdü, DNA testi gerçeği ortaya çıkardı

Karaman'da bir alışveriş merkezinde zincir şubesi bulunan giyim mağazasında, bazı ürünlerde indirim yapılacağı duyuruldu. Bunu duyanlar, kıyafet almak için alışveriş merkezine gitti.

MÜŞTERİLERİN ÜZERİNE İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİ ATTI

Askılardaki ürünleri dışarı çıkaran çalışanlardan biri, kendilerini görüp kapı önüne gelen müşterilerin üzerine indirimli ürünleri attı. Ürünü önce almak isteyen müşteriler izdiham oluşturdu. Bir kadın yerlerde sürüklendi. Başka bir mağaza çalışanı, cep telefonu kamerasıyla o anları çekti ve sosyal medya hesabında paylaştı.

MAĞAZA MÜDÜRÜ AÇIKLAMA YAPMAK İSTEMEDİ

Bunu gören kadın bir müşteri tepki gösterdi ve o da yaşananları cep telefonu kamerasına kaydetti. Mağaza müdürü konu hakkında açıklama yapmak istemediğini söyledi.

MARKADAN AÇIKLAMA: ÜZGÜNÜZ

Yaşanan olayın tepki çekmesinin ardından söz konusu DeFacto'dan açıklama geldi. Metinde şu ifadeler yer aldı: "Karaman mağazamızda sunduğumuz kampanya sırasında ortaya çıkan olumsuz görüntülerden ötürü son derece üzgünüz. Müşteri memnuniyetini her şeyden önde tutan bir marka olarak, yaşanan olumsuzluğun bir daha yaşanmaması için gerekli tedbirleri almış bulunuyoruz. Tüm müşterilerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız."

İşte yapılan açıklama: