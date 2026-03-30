Müşteriye teslim edeceği tatlıyı kapı önünde açarak yaladı

İstanbul’da yaşanan bir olay, hem hijyen hem de tüketici güvenliği açısından büyük tepki topladı. Bir kurye, müşteriye teslim etmek üzere getirdiği tatlıyı kapı önünde açarak yaladı. Skandal anlar ise müşterinin evindeki diafon kamerasına saniye saniye yansıdı.

DİAFON KAMERASI KAYDETTİ

Olay, İstanbul’da bir apartmanda meydana geldi. Siparişini bekleyen müşteri, kapıya gelen kuryeyi diafon kamerası üzerinden kontrol ettiği sırada şaşkına döndü. Görüntülerde, kuryenin elindeki paketi açarak içindeki tatlıya müdahale ettiği ve ürünü yaladığı anlar açıkça görüldü. Durumu fark eden müşteri, o anları kayıt altına aldı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Siparişi teslim ettikten sonra müşterinin tepkisiyle karşılaşan kurye, olay yerinden hızla uzaklaşırken kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, kullanıcıların büyük tepkisini çekti. Pek çok kişi, gıda güvenliği ve denetimlerin yetersizliği konusunda endişelerini dile getirirken, olayın kabul edilemez olduğunu vurguladı.