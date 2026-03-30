Müşteriye teslim edeceği tatlıyı kapı önünde açarak yaladı
Müşteriye teslim edeceği tatlıyı kapı önünde açarak yaladı

30.03.2026 21:35
İstanbul’da bir kurye, sipariş verilen tatlıyı teslimat adresinin önünde açarak yaladı. Skandal anlar müşterinin diafon kamerasına yansırken, olay sosyal medyada büyük tepki çekti.

İstanbul’da yaşanan bir olay, hem hijyen hem de tüketici güvenliği açısından büyük tepki topladı. Bir kurye, müşteriye teslim etmek üzere getirdiği tatlıyı kapı önünde açarak yaladı. Skandal anlar ise müşterinin evindeki diafon kamerasına saniye saniye yansıdı.

DİAFON KAMERASI KAYDETTİ

Olay, İstanbul’da bir apartmanda meydana geldi. Siparişini bekleyen müşteri, kapıya gelen kuryeyi diafon kamerası üzerinden kontrol ettiği sırada şaşkına döndü. Görüntülerde, kuryenin elindeki paketi açarak içindeki tatlıya müdahale ettiği ve ürünü yaladığı anlar açıkça görüldü. Durumu fark eden müşteri, o anları kayıt altına aldı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Siparişi teslim ettikten sonra müşterinin tepkisiyle karşılaşan kurye, olay yerinden hızla uzaklaşırken kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, kullanıcıların büyük tepkisini çekti. Pek çok kişi, gıda güvenliği ve denetimlerin yetersizliği konusunda endişelerini dile getirirken, olayın kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Son Dakika Müşteri Memnuniyeti Müşteriye teslim edeceği tatlıyı kapı önünde açarak yaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Rena Tekstil Rena Tekstil:
    Aş ermişte bıyıklar fazla 3 0 Yanıtla
    Mustafa Akan Mustafa Akan:
    ???? 0 0
  • Turan Turan:
    eğitim ahlak çok önemli yemin ederim artık bu ülkede kime güveneceğimizi bilmiyoruz denetleme yok Hindistanı geçmek üzereyiz 2 0 Yanıtla
  • 3475082Ak 3475082Ak:
    promosyonunu yalamış ne var bunda.. 0 2 Yanıtla
  • erkan zengin erkan zengin:
    Bihlun bunu hemen 1 0 Yanıtla
  • ozkan_1983 ozkan_1983:
    kopernik pizza 1 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de kayıp olarak aranan kişi derede ölü bulundu İzmir'de kayıp olarak aranan kişi derede ölü bulundu
Antalya’da Suriye uyruklu kadın ölü bulundu Antalya'da Suriye uyruklu kadın ölü bulundu
Adana’da 3 katlı binanın terasında patlama 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Adana'da 3 katlı binanın terasında patlama! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Oğul annesinin sevgilisini bıçakladı, anne ise polisi tokatladı Oğul annesinin sevgilisini bıçakladı, anne ise polisi tokatladı
İsrail ateşle oynuyor Dev petrokimya tesisine bomba yağdırdılar İsrail ateşle oynuyor! Dev petrokimya tesisine bomba yağdırdılar
Hizbullah: İsrail’e 2 Mart’tan bu yana 1100 saldırı düzenledik Hizbullah: İsrail'e 2 Mart'tan bu yana 1100 saldırı düzenledik
Gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Yalım’a ait işletmelerde arama Gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Yalım’a ait işletmelerde arama
Yanan araçtan insan kemikleri çıktı Yanan araçtan insan kemikleri çıktı

22:03
Gözlerini kararttılar Galatasaray, Liverpool’un iki yıldızının peşinde
Gözlerini kararttılar! Galatasaray, Liverpool'un iki yıldızının peşinde
21:55
Bahçeli’den dikkat çeken Özgür Özel çıkışı
Bahçeli'den dikkat çeken Özgür Özel çıkışı
21:06
Kabe’yi ziyaret eden bir adam, dilek hakkını bakın neyden yana kullandı
Kabe'yi ziyaret eden bir adam, dilek hakkını bakın neyden yana kullandı
21:00
Piyasaya sunulmaya hazır 306 kilo at Silivri’de ele geçirildi
Piyasaya sunulmaya hazır 306 kilo at Silivri'de ele geçirildi
20:22
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında tutuklama
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında tutuklama
20:14
Rusya’dan vanaları kapattığı Avrupa’ya bir kara haber daha
Rusya'dan vanaları kapattığı Avrupa'ya bir kara haber daha
19:55
Türkiye’ye karşı casusluk faaliyeti yürüten Önder Sığırcıkoğlu tutuklandı
Türkiye'ye karşı casusluk faaliyeti yürüten Önder Sığırcıkoğlu tutuklandı
19:51
Montella: 24 yıldır Dünya Kupası’na gidemememizin sorumlusu bu çocuklar değil
Montella: 24 yıldır Dünya Kupası'na gidemememizin sorumlusu bu çocuklar değil
SON DAKİKA: Müşteriye teslim edeceği tatlıyı kapı önünde açarak yaladı - Son Dakika
