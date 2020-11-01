Mut-Ermenek arasında yol çalışmalarına başlandı - Son Dakika

Mut-Ermenek arasında yol çalışmalarına başlandı

01.11.2020 12:35
Mut-Ermenek arasında yol çalışmalarına başlandı, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesince, 20 mahallenin yaz aylarında yoğun olarak kullandığı Mut ile ilçeye bağlı Derepazarı Yaylası arasındaki yolda bakım, onarım ve genişletme çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesince, 20 mahallenin yaz aylarında yoğun olarak kullandığı Mut ile ilçeye bağlı Derepazarı Yaylası arasındaki yolda bakım, onarım ve genişletme çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 'eski Ermenek yolu' olarak da bilinen Derepazarı Yaylası yolunda çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, bölgede tarım, turizm ve ulaşım alanlarında ekonomik değerin arttırılması planlanıyor. Yaklaşık 2 bin metre rakımda bulunan 65 kilometre uzunluğundaki yolda bir greyder, bir dozer, bir ekskavatör ve 10 personel ile sürdürülen çalışmalar sonucunda yolun genişliği 4 metreden 7 metreye çıkarılırken, trafik akışının ve güvenliğinin daha iyi hale getirilmesi planlanıyor.

Turizm canlanacak

Yoğun olarak yaylacılar tarafından kullanılan yol, aynı zamanda tarihi ve turistik alanlara ulaşım için de kullanılıyor. Mut'ta tarih turizmi açısından önem taşıyan Balabolu harabelerine ve inanç turizmi açısından da bölgede ayrı bir öneme sahip olan Nure Sofi Türbesine ulaşımın sağlandığı yolda yapılan çalışmaların, Mut ilçesine turistik yönden de katkı sağlaması bekleniyor.

Mut'un üretilen kayısı, zeytin, elma, üzüm ve incir gibi iç ve dış pazarda yüksek maddi değere sahip tarımsal ürünlerin hızlı ve sağlıklı bir şekilde merkeze nakliyesinin gerçekleşmesine olanak verecek olan Derepazarı Yaylası yolunun tamamlanmasının ardından, Mut ekonomisinin maddi değerinin de yükselmesi hedefleniyor. Uzun yıllardan bu yana yapım bakım ve onarım çalışmaları yapılmayan yolda yürütülen çalışmaların mevsim şartlarına bağlı olarak 1 ay içerisinde bitirilmesi planlanıyor. - MERSİN

Mut-Ermenek arasında yol çalışmalarına başlandı
Mut-Ermenek arasında yol çalışmalarına başlandı
Mut-Ermenek arasında yol çalışmalarına başlandı

Derepazarı, Ermenek, Mersin, Mut, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mut-Ermenek arasında yol çalışmalarına başlandı - Son Dakika


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