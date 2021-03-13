Müthiş üçlüden 43 gole direkt etki! - Son Dakika

Müthiş üçlüden 43 gole direkt etki!

13.03.2021 11:08
Müthiş üçlüden 43 gole direkt etki!, System.String[]

Beşiktaş'ın hücumdaki etkili ayakları Aboubakar, Larin ve Ghezzal, bu sezon 43 gole direkt etki etti.

Beşiktaş'ın hücumdaki etkili ayakları Aboubakar, Larin ve Ghezzal, bu sezon 43 gole direkt etki etti. Aboubakar ve Larin gol krallığı yarışında yer alırken, Ghezzal da asist krallığında zirvede yer alıyor.

Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir'i deplasmanda 3-2 mağlup eden Beşiktaş, puanını 63'e yükseltirken, rakipleriyle arasındaki puan farkını da 5'e çıkardı. Siyah-beyazlı ekipte bu sezon kadrodaki isimlerin hemen hemen hepsi gol atmayı başardı. Süre alan oyunculara bakıldığında Beşiktaş'ta bu sezon gol katkısı olmayan tek isim Montero. Bu sezon golle tanışamayan Dorukhan Toköz 3 asist yaparken ve Rıdvan Yılmaz da 2 asistle gol katkısında bulundu. Ancak Beşiktaş'ta 3 oyuncu, geride kalan 28 maçta 43 gole direkt etki etti. Gol krallığı yarışında yer alan Aboubakar ve Larin'in yanı sıra bu sezon yaptığı 12 asistle bu anlamda zirvede yer alan Rachid Ghezzal, siyah-beyazlı ekibin attığı 43 gole direkt etki etti.

3 isimden 30 gol!

Gol krallığı yarışındaki isimlerden Vincent Aboubakar, 15 kez fileleri sarsarken 5 de asist yaptı. Krallık yarışındaki takipçisi Cyle Larin ise 14 kez fileleri havalandırırken 4 de asist yaptı. Aboubakar yaptığı 5 asistten 1'ini Larin'e yaparken, Larin de 2 kez Aboubakar'ı golle buluşturmuştu. Aboubakar 2 kez Atiba'ya, 1 kez Ljajic'e ve 1 kez de Oğuzhan'a gol attırırken, Larin de N'Koudou ve Hasic'e birer asist yaptı. Gençlerbirliği deplasmanında attığı şık golle bu sezon Beşiktaş forması altında ilk gol sevincini yaşayan Rachid Ghezzal da, bu sezon Larin-Aboubakar ikilisine 5 asist yaptı. Ghezzal, Larin'i 2 kez, Aboubakar'ı da 3 kez golle buluşturdu.

43 gole direkt etki

Aboubakar, Larin ve Ghezzal'ın birbirlerine yaptığı asistler dışarıda tutulduğunda, bu 3 futbolcunun 28 maçta 43 gole direkt etki ettiği görüldü. 3 oyuncu toplamda 30 kez fileleri havalandırırken, takımdaki diğer isimlere de 13 asist yaptılar. Bu sezon Larin ve Aboubakar'a 5 asist yapan Ghezzal, bu futbolcular dışında Atiba, Güven Yalçın, Ljajic ve Welinton'u golle buluştururken, Vida'ya da 3 asist yaptı. Ghezzal'ın bu sezon en çok asist yaptığı oyuncular 3'er asistle Aboubakar ve Vida oldu. 28 maçta 62 gol atan Beşiktaş'ta Larin-Aboubakar-Ghezzal üçlüsü, direkt katkı sağladığı 43 golle ligin de en değerli üçlüsü oldu. - İSTANBUL

Müthiş üçlüden 43 gole direkt etki!
Müthiş üçlüden 43 gole direkt etki!
Müthiş üçlüden 43 gole direkt etki!

Spor Toto Süper Lig, Dorukhan Toköz, Başakşehir, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Müthiş üçlüden 43 gole direkt etki! - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

İstihdamın korunması için yeni destek paketi geliyor: 6 ayı ödemesiz 500 bin liraya kadar kredi verilecek İstanbul'da kripto para çetesine operasyon: 119 Çinli gözaltına alındı Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi vefat etti İstanbul'da Osmanlı döneminden kalma tarihi köşk 85 milyon liraya satışa çıkarıldı İş dünyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 'ekonomi reformlarını' değerlendirdi Belhanda'nın veda paylaşımındaki Fatih Terim detayı dikkat çekti Müşteriye "Salak" diyen kasiyer, tazminatsız işten kovuldu Oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldüren adamın ifadesi ortaya çıktı: Bir anda oldu, pişmanım
Süleyman Soylu'nun annesinin ölüm nedeninin, kalp yetmezliği olduğu ortaya çıktı Süleyman Soylu'nun annesinin ölüm nedeninin, kalp yetmezliği olduğu ortaya çıktı         
12:15
Yurtdışında hayatını kaybeden Karahan Çantay'ın cenazesi Türkiye'ye getirildi Yurtdışında hayatını kaybeden Karahan Çantay'ın cenazesi Türkiye'ye getirildi         
11:26
Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak parti yönetimine dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak parti yönetimine dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak         
11:03
Çağatay Ulusoy, Kağıttan Hayatlar filmindeki performansıyla Twitter'da trend oldu Çağatay Ulusoy, Kağıttan Hayatlar filmindeki performansıyla Twitter'da trend oldu         
10:59
AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı         
10:33
Milyoner aşkı için ne yapacağı şaşıran Şeyma Subaşı, Milyoner aşkı için ne yapacağı şaşıran Şeyma Subaşı, "Sevgilimin malıyım" yazılı kıyafetle poz verdi         
10:15
Ücretli poşetlere logo ve slogan düzenlemesi! Kriterleri sağlamayan satılamayacak Ücretli poşetlere logo ve slogan düzenlemesi! Kriterleri sağlamayan satılamayacak         
09:56
Sevgililerin tartışması kanlı bitti! 23 yaşındaki Bensu, tek kurşunla hayatını kaybetti Sevgililerin tartışması kanlı bitti! 23 yaşındaki Bensu, tek kurşunla hayatını kaybetti         
09:36
Müge Anlı, eniştesinin ormanda tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı Müge Anlı, eniştesinin ormanda tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı         
08:29
Bursa'da tırın araçları biçtiği zincirleme kazada ölü sayısı 4'e yükseldi Bursa'da tırın araçları biçtiği zincirleme kazada ölü sayısı 4'e yükseldi         
00:33
Hava üssüne giren alkollü subay, arabasıyla savaş uçağına çarptı Hava üssüne giren alkollü subay, arabasıyla savaş uçağına çarptı         
23:16
Meslektaşları milyonlar harcarken İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı Meslektaşları milyonlar harcarken İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı         
20:03
'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş 'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş         
19:01
Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı         
15:54
Çocuklar ağlarken gülerek izlediler! Antalya'daki kreş şiddetinin görüntüleri ortaya çıktı Çocuklar ağlarken gülerek izlediler! Antalya'daki kreş şiddetinin görüntüleri ortaya çıktı         
15:01
Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi         
14:28
Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı         
14:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2021 12:26:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Müthiş üçlüden 43 gole direkt etki! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei