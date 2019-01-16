Son Dakika Haberleri: Müzede Selfie Günü"

Müzede Selfie Günü"

35 dakika önce

Türkiye'nin "en büyük müzesi" unvanına sahip Şanlıurfa Müze Kompleksi'ni ziyaret edenler, "Müzede Selfie Günü" kapsamında öz çekim yaptı.

Müzede Selfie Günü
Türkiye'nin "en büyük müzesi" unvanına sahip Şanlıurfa Müze Kompleksi'ni ziyaret edenler, "Müzede Selfie Günü" kapsamında öz çekim yaptı.


Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 300'den fazla müze ve ören yerinde gerçekleştirilen "Müzede Selfie Günü" kapsamında, Türkiye'nin "en büyük müzesi" unvanına sahip Şanlıurfa Müze Kompleksi'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Konuklarına, insanlığın ilk çağlarından bugüne olan serüvenini, tarihi eserler, canlandırma ve imitasyon malzemelerle görme imkanı sunan müzede öz çekim yapan ziyaretçiler, fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Şanlıurfa Müze Müdürü Celal Uludağ, "Müzede Selfie Günü" dolayısıyla çok sayıda kişiyi ağırladıklarını dile getirerek, bu tür çalışmaların kentin tanıtımına önemli katkı sunduğunu aktardı.

Müzeye arkadaşlarıyla Ağrı'dan gelen Dicle Öz de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'yı çok beğendiğini ifade ederek, burada keyifli vakit geçirdiklerini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:53 Kaynak: AA

Kültür Sanat
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