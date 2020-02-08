Müzeyyen Senar'ın ölüm yıl dönümünde lokma ikram edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Müzeyyen Senar'ın ölüm yıl dönümünde lokma ikram edildi - Son Dakika

Müzeyyen Senar'ın ölüm yıl dönümünde lokma ikram edildi

6 saat önce

"Cumhuriyetin Divası" olarak da bilinen Türk Sanat Müziği sanatçısı Müzeyyen Senar'ın ölümünün 5'inci yılında, Bodrum'da lokma dağıtıldı.

"Cumhuriyetin Divası" olarak da bilinen Türk Sanat Müziği sanatçısı Müzeyyen Senar'ın ölümünün 5'inci yılında, Bodrum'da lokma dağıtıldı.

Senar için yaşamının bir bölümünü geçirdiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kızı Feraye Işıl tarafından Bodrum Belediye Meydanı'nda vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.

Işıl, yaptığı açıklamada, sesi çınladığı sürece annesinin hiç ölmeyeceğini söyledi.

Etkinliğe katılan Bodrum Giritliler Derneği Başkanı Derya Denizaslanı da Senar'ın yerinin doldurulamayacak bir sanatçı olduğunu dile getirdi.

Lokma ikramına katılanlardan Cengiz Katar da Müzeyyen Senar'ın çok iyi bir sanatçı olduğunu belirterek, "Allah kabul etsin. Kendisi çok iyi bir sanatçıydı. Sağlığında da dinlerdik, hala da dinliyoruz." diye konuştu.

Etkinlikte, 600 kişilik lokma dağıtıldı.

Müzeyyen Senar'ın ölüm yıl dönümünde lokma ikram edildi

Müzeyyen Senar, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 06:51 Kaynak: AA
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